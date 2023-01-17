18 января Красная армия разомкнула кольцо вокруг Ленинграда. Тысячи людских жизней были спасены. В Великой Отечественной войне наметился перелом.

Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Она длилась страшные 872 дня.

За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только 3% скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

Полностью город освободили только 27 января 1944-го.

План «Голод»

Наступление на город началось в июле 1941-го, а 8 сентября, когда захватили Шлиссельбург, кольцо вермахта вокруг Ленинграда окончательно сомкнулось. Чтобы не разделять силы между Москвой и Ленинградом, осенью Гитлер отдал приказ взять город-миллионник измором по плану «Голод» и добиться полной продовольственной изоляции. Командующий группой армий «Север» фельдмаршал Вильгельм фон Лееб тогда записал в своем дневнике, что поскольку у противника на данном направлении сосредоточены довольно крупные людские резервы, главным союзником немцев следует считать именно голод.

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады. С сентября по декабрь в блокадный город самолетами удалось доставить чуть более пяти тысяч тонн продовольствия. Еще 60 тысяч тонн путем титанических усилий ленинградцы получили водным путем через Ладожское озеро. Но этого на три миллиона жителей не хватало.

Искра надежды: как 80 лет назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда 1/10 Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца. © РИА Новости /Борис Кудояров 2/10 Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. © РИА Новости / Борис Кудояров 3/10 Памятник Николаю I, замаскированный во время блокады Ленинграда. © РИА Новости / Сергей Шиманский 4/10 Снабжение Ленинграда продукцией. Globallookpress.com / Russian Look 5/10 Ленинградцы заняты на очистке города на проспекте Володарского. © РИА Новости / Григорий Чертов 6/10 Ленинградцы во время блокады города. globallookpress.com / Russian Look 7/10 Советские войска идут на прорыв блокады. © РИА Новости / Борис Кудояров 8/10 Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. © РИА Новости / Григорий Чертов 9/10 "Дорога Жизни", проложенная по льду Ладожского озера. Globallookpress.com / Russian Look 10/10 Монумент "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера. © РИА Новости / В.Барановский Наступление на Ленинград началось в июле 1941 года, а 8 сентября кольцо вермахта вокруг города сомкнулось на долгие 872 дня — до 18 января 1943-го. В осаде оказались почти три миллиона человек, в том числе 400 тысяч детей. За время блокады погибли до полутора миллионов человек. Из них 97% умерли от истощения и лишь 3% — от бомбежек. Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады. Авиация и суда не могли в полной мере обеспечить все население. Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера. Трассу бомбили, машины уходили под лед, люди тонули, но движение не останавливалось. Несмотря на поставки с Большой земли, пришлось урезать норму выдачи хлеба. Муку заменяли обработанной древесиной. Люди умирали от голода прямо на улицах. Но город продолжал жить и бороться. Другим страшным кошмаром ленинградцев стали холода. В первую блокадную зиму город полностью обледенел. Дома не отапливались, водопровод замерз, электричества не было, транспорт не ходил. Наконец, спустя долгие 17 месяцев, Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда. В ходе операции «Искра» силы Ленинградского и Волховского фронтов сломили сопротивление немцев и ценой более 115 тысяч жизней освободить южный берег Ладоги и Шлиссенбург. Новость облетела весь мир. Люди ликовали и обнимались. Выжившие 800 тысяч ленинградцев были спасены. Для СССР наметился перелом в войне. Дорогу жизни переименовали в Дорогу победы. За рекордные 17 дней была построена железная дорога, и в город отправили первый поезд с продовольствием. Ленинград полностью освободили только 27 января 1944-го. Но первый глоток свободы спас тысячи жизней. Героический подвиг советский солдат, мужество и сильный дух блокадников и защитников города увековечили на берегу Ладожского озера.

Дорога жизни по льду Ладоги

22 ноября 1941-го заработала ледовая дорога через Ладогу. Это была единственная транспортная артерия, связывающая осажденный Ленинград с остальной страной. По тонкому льду в первую ходку удалось доставить на грузовиках 33 тонны грузов, в первую очередь, продовольствие. Потом еще и еще.

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Фашисты довольно быстро поняли, что «Дорога жизни» разрушает их планы на быструю победу, и начали методично сбрасывать бомбы на грузовики. Поскольку линия фронта проходила в 15-20 километрах от трассы, удары авиации подкреплялись огнем немецкой дальнобойной артиллерии. Для обороны трассы на каждом километре установили зенитные пулеметы, через каждые три — малокалиберные зенитные орудия. Машины уходили под лед, люди гибли и тонули, но дорога продолжала функционировать.

Несмотря бомбежки, обстрелы, плохую видимость и переутомление, водители старались за сутки совершить две поездки — туда и обратно. Лозунг тех дней гласил: «Каждые два рейса обеспечивают 10 500 ленинградских жителей. Борись за два рейса». Некоторые шоферы успевали сделать даже три ходки.

Всего в первую блокадную зиму в Ленинград легендарные «полуторки» ГАЗ переправили более 260 тысяч тонн продуктов, а также шесть стрелковых дивизий и танковую бригаду. В обратный путь, на Большую землю вывозились люди — в первую очередь, дети, женщины и старики. Всего за блокаду удалось эвакуировать около 1,376 миллиона человек.

Нечеловеческий подвиг ленинградцев

Неокрепший лед и постоянные обстрелы заставляли инженеров неоднократно переносить дорогу на новое место. Плохие погодные условия тоже играли против водителей. В сильную метель машины часто теряли ориентиры и проваливались под лед. Так, за первую зиму в Ладожском озере затонуло 327 автомашин.

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, доставить продукты регулярно не представлялось возможным — все подступы к Ленинграду обстреливались фашистами. Карточки ввели еще в июле, а зимой пришлось сильно урезать норму выдачи хлеба. Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным — по 250. Потом и эту норму сократили. Муку заменяли гидроцеллюлозой, то есть, обработанной древесиной.

Другим страшным кошмаром ленинградцев в ту зиму стал холод. Морозы достигали 40 градусов. Город полностью обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды и электричества не было. Водопровод замерз. Последующими зимы были не легче, но первая особо врезалась в память блокадников.

Невероятно долгие 17 месяцев осады ленинградцы жили бок о бок со смертью и при этом находили место ежедневному подвигу.

Изможденные и больные, они заставляли себя не только ходить за хлебом, но еще и трудиться. Работали предприятия и выставки, проводились концерты и спортивные матчи. В марте 1942-го, в самый критический момент, в Куйбышевском театре оперы и балета состоялась премьера знаменитой 7-й «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Встреча двух фронтов — операция «Искра»

Операцию по прорыву блокадного кольца вокруг Ленинграда назвали «Искра», памятуя крылатое выражение: «Из искры возгорится пламя…».

Задача была соединить силы Ленинградского фронта под командованием генерал-полковника Леонида Говорова и Волховского генерала армии Кирилла Мерецкова, чтобы объединенными усилиями разгромить вражескую группировку, удерживавшую Шлиссельбургско-Синявинский выступ — самый короткий промежуток между советскими позициями (12 — 18 км).

Сначала солдаты тренировались штурмовать немецкие укрепления и форсировать Неву на специально выстроенных конструкциях, а уж после отправились в наступательную операцию. Старт был дан 12 января 1943.

Красной армии удалось прорвать немецкую оборону. В течение долгих восьми дней шли кровопролитные бои. Отвага и сила советских солдат сокрушила сопротивление гитлеровцев. 18 января был освобожден Шлиссельбург, южное побережье Ладожского озера перешло под контроль Красной армии. Транспортная связь Большой земли с Ленинградом теперь была восстановлена. Дорогу жизни сразу переименовали в Дорогу победы.

В ходе операции «Искра» с 12 по 30 января погибло около 115 тысяч человек, но некоторые историки приводят данные о более 150 тысячах.

Первый поезд с продуктами

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К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского населения.

Услышав по радио долгожданную новость, ленинградцы, забыв о холоде и усталости, вышли на улицы. Они плакали, смеялись, обнимались, поздравляли друг друга и не верили своему счастью. Город украсили флагами. По радио звучали только хорошие новости и поздравления.

В рекордные сроки Ленинград соединили железной дорогой через Шлиссельбург до Полян. Благодаря подвигу железнодорожников 5 февраля в город пришел первый поезд с продовольствием. Вместе с первыми признаками весны к людям пришла надежда.