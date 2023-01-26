26 января Индия отмечает национальный праздник — День Республики. Он знаменует принятие Конституции и переход страны от статуса британского доминиона к независимому государству.

Индия — удивительный микс из культур, религий, древних памятников и философии. История государства, расположенного на полуострове Индостан, тянется в глубину веков на пять тысяч лет. Это место считается родиной древней цивилизации.

На протяжении многих веков Индия являлась центром важных торговых маршрутов, славилась несметными богатствами и высокой культурой. Именно здесь появились индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм.

В первой половине XX века страну колонизировала Британская империя. В 1947 году после многолетней борьбы индийцы добились независимости. К концу прошлого столетия государство на полуострове Индостан достигло значительных успехов в экономическом и военном развитии.

Население крупнейшей страны Южной Азии составляет порядка 1,4 миллиарда человек. Недавно ученые сделали громкий социальный прогноз, который сбудется в Индии в 2023 году. Она подвинет Китай с пьедестала и станет самой населенной в мире!

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