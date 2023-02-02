Мультфильм «Трое из Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского вышел на экраны в 1978 году. И детей, и взрослых сразу покорила история трех друзей — мальчика, кота и пса.

На волне успеха в 1980-м сняли продолжение истории «Каникулы в Простоквашино», а в 1984-м — «Зима в Простоквашино».

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Все три части были восприняты советской аудиторией на ура. Мультфильмы растащили на цитаты, а песни выучили наизусть.

В феврале 2023-го стало известно, что режиссер Сарик Андреасян намерен снять полнометражный фильм «Простоквашино». Съемки должны начаться в 2024 году. Создатели планируют повторить оглушительный успех «Чебурашки».