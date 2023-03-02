Исторически праздник 8 марта был связан с борьбой за права женщин. Изначально в этот день работницы заводов и фабрик выходили на митинги и манифестации, во время которых требовали сократить рабочий день, улучшить условия труда, а также повысить заработную плату до уровня заработка мужчин. Первые выступления прошли 8 марта 1857-го в Нью-Йорке.

Требования были вполне целесообразны, потому что в то время в США женщины трудились по 16 часов, хотя мужчины после массовых забастовок смогли добиться десятичасового рабочего дня. В начале XX века список условий расширился. Теперь женщины выступали за предоставления им избирательного права.

Читайте также Язык цветов: как по подаренному на 8 марта букету определить характер мужчины

Возможно, выступления так и остались неуслышанными, если бы не воля некоторых «железных леди». В 1910-м на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением праздновать Международный женский день 8 марта. Впервые этот праздник отметили через год после заявления. Правда, подготовить все мероприятия к этой дате не успели, поэтому их перенесли на 19 марта 1911-го. Тогда более миллиона человек, в том числе и мужчины, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии вышли на марши за права женщин. После начала Первой мировой войны (1814-1918) в этот день жительницы различных европейский городов устраивали демонстрации в знак протеста против войны.

В 1913-м впервые празднование дошло до Санкт-Петербурга. В России 2 марта в здании Калашниковой хлебной биржи состоялись научные чтения, посвященные женскому вопросу. Тема стала настолько актуальной, что на мероприятии собрались более полторы тысячи человек.

В 1917-м в России женщины в последнее воскресенье февраля вышли на улицу с требованием мира. Дата выпала на 23 февраля по юлианскому календарю, после введения григорианской системы летоисчисления этот праздник стал приходиться на 8 марта. Через несколько дней после маршей 1917-го император Николай II отрекся от престола, а Временное правительство гарантировало россиянкам избирательное право.

В советское время женскому дню придавали особое значение. Он стал одним из первых государственных праздников.

С 1965-го 8 марта стало выходным днем. Традиционно в эту дату проводились мероприятия, посвященные отчетам о реализации государственных программ, направленных на улучшение условий жизни и работы женщин.

Международным этот день стал в 1975-м, в преддверии Декады женщин ООН. Такое название получило десятилетие с 1976-го по 1985 год. В это время прошли две крупные конференции, в которых приняли участие представители разных стран. На мероприятиях обсуждались вопросы гендерной политики и приняли Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

После распада СССР в России праздник постепенно утратил первоначальный смысл и превратился в день, когда принято поздравлять вторых половинок, подруг и родственниц.

Также в этот день вспоминают сильных женщин, которые внесли огромный вклад в развитие науки, культуры, социальной и политической жизни.