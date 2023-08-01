Кошки пользуются особой любовью во всем мире. В Турции им разрешено спать на прилавках магазинов, книжных полках и даже заходить в кафе, чтобы погреться на стуле в холодную пору. В Англии мурчащий друг есть у каждого шестого джентльмена, а это более 550 миллионов владельцев, и цифра только растет.

В Италии за брошенное домашнее животное безответственного хозяина ждет уголовная ответственность — крупный штраф в размере от одной до десяти тысяч евро или арест на срок до года. А что говорить про Египет, там любовью к кошкам прониклись еще до нашей эры!

Официальный праздник пушистых питомцев — 8 августа. Дата была выбрана по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Главная цель торжества — привлечь внимание к бездомным кошкам и котам, чтобы они смогли поскорее обрести новый дом и любящих хозяев.