Мировых проблем становится все больше. «Трясет» не только Украину. А что происходит в России?

Сегодня, 28 сентября, мир потрясло немало происшествий, среди которых — мощный взрыв в Ташкенте. Не остались в стороне и зарубежные политики: какая республика исчезнет навсегда? Об этом и не только в подробностях — в подборке на 5-tv.ru.

Нагорный Карабах прекратил существование, взрыв в Ташкенте обернулся трагедией: самые важные события дня 1/6 www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz 2/6 Александр Рюмин / ТАСС 3/6 www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov 4/6 РИА Новости / Виталий Аньков 5/6 www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov 6/6 www.globallookpress.com / SOLO Мощный взрыв прогремел в Ташкенте минувшей ночью. По предварительной информации, он произошел на складах в промзоне. Точная причина ЧП пока не названа. Есть версия, что случилась авиакатастрофа. Но ее не подтвердили. От складов почти ничего не осталось. Указом президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна Республика упразднена. Она прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории Нагорного Карабаха, которые долгое время были предметом спора между Ереваном и Баку, войдут в состав Азербайджана. Система бронирования «Аэрофлота» подверглась массированной DDoS-атаке из-за границы. Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени ожидания регистрации — она проходила в ручном режиме. Серьезных жалоб не поступало. Россия будет отмечать новый праздник — День воссоединения с ней новых регионов. По указу президента Владимира Путина, он будет приходиться на 30 сентября. Закон вступил в силу со дня его публикования — то есть уже сегодня. С 1 октября в России повысят выплаты «военным пенсионерам». Таким словосочетанием называют бывших сотрудников силовых структур вроде ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, а также некоторых других ведомств. Прибавка составит 10,5%. Ровно на столько же вырастут и зарплаты военнослужащих. Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. По информации PA Entertainment, всемирно известный актер скончался в больнице. Известно, что несколько лет назад у него обнаружили болезнь Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил, к чему приведет капитуляция Украины.