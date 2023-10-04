Неизбежность многополярного мира и диверсанты в Крыму: самые важные события дня

Создание многополярного мира неизбежно и необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности. По словам российского лидера, сегодня страны отказываются от той модели, в рамках которой все оказываются загнанными в кабалу и кредиты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об активном возрождении нацизма в Германии. Об этом она сообщила в рамках брифинга. По словам дипломата, в Германии забыли «уроки истории», хотя именно немцы и должны помнить их лучше всего. По ее словам, им следовало бы быть нетерпимыми к люб

Один из украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Крыму, оказался в плену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Силовики провели допрос, в ходе которого преступник рассказал о планах группы. «В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на ф

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом передает корреспондент из зала суда. Решено продлить арест до 6 января 2024 года. Пермяков обвиняется по двум статьям одновременно — террористический акт и незаконн

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена двум американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук. Согласно мотивирочной части решения комитета, ученые удостоены награды за открытие и синтез квантовых т

В России матерям оставят пособия по уходу за ребенком после выхода на работу, даже на полную ставку. Как пишут «Известия», законопроект Минтруда поддержали в Правительстве. Сейчас на сохранение выплат могут претендовать только женщины, которые трудятся неполный день, либо из дома. Поправки помогут