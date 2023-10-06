Какие события стали самыми главными в этот день?

Сегодня, 6 октября, все внимание Запада было приковано к речи Владимира Путина на на «Валдае», которую транслировали и анализировали зарубежны СМИ. Яркой была и политическая повестка: Шойгу приехал с инспекцией на оборонный завод, а украинцев "попросили" домой из Швейцарии.

Путина слушал весь мир, украинцев выгоняют из Европы, офицеров ВСУ подбили: самые важные события дня 1/5 Фото: www.globallookpress.com / President Of Russia 2/5 Фото: Минобороны РФ 3/5 Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк 4/5 Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru 5/5 Фото, видео: www.globallookpress.com / Ana Fernandez; 5-tv.ru Заявления Владимира Путина на «Валдае» оказались в центре внимания мировых СМИ. Этому событию свои передовицы посвятили практически все ведущие издания. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники. Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Артиллеристы третьей добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» выследили и ударили по высокопоставленным офицерам командования ВСУ. В Карачаево-Черкессии следователи начали проверку после массового отравления жителей нескольких районов! Медики обнаружили острую кишечную инфекцию более чем у полутора сотен человек. Из них 120 — дети. В Швейцарии придумали, как отправить украинских беженцев домой. За это им начнут платить. Сумма будет варьироваться от одной до четырех тысяч долларов в зависимости от того, как скоро они покинут страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти в середине салона.