Я редко готовлю завтраки: режим моего дня устроен таким образом, что по утрам я не ем. Да и в принципе готовить сразу после пробуждения мне не очень хочется. Но еще реже я готовлю десерты. Эта часть кулинарии для меня остается терра инкогнита, и я боюсь к ней прикасаться без фундаментальных умений. Мне привычней иметь дело с мясом или овощами. Но когда-то же нужно делать решительные и безумные шаги. Пусть это будет сегодня. Потому что блюдо, о котором пойдет речь, это и завтрак, и десерт — два в одном.

К таким сырникам отлично подойдет варенье. Фото: Максим Гринкевич

Настоящие мастера умудряются готовить его на рассвете, не открывая глаз. А мы вот только учимся. Готовить мы станем сырники. А для того, чтобы статься не стала совсем банальной, это будут сырники с бананом. Так вкуснее. Если получится, значит, еще один шаг на пути к совершенству будет сделан.

Что нам понадобится:

Творог — 200 г;

Манная крупа — 2 ст. л;

Сахар — 1 ст. л;

Банан — 1 шт;

Яйцо — 1 шт;

Мука;

Растительное масло.

Шаг 1: Выбираем правильный творог Надо ли говорить, что основным компонентом сырников является свежий жирный вкусный творог? Чем лучше творог, тем вкуснее сырники. Выбирать лучше не зерненый, а обычный творог, так с ним легче будет работать. Обезжиренный творог использовать, конечно, допускается, но вкус будет хуже.

Шаг 2: Добавляем ингредиенты К творогу добавляем сахар, манку и муку. Отмечу, что хороший творог не требует много сахара. Размешиваем получившуюся массу.

Шаг 3: Добавляем банан Для аромата мы в наших сырниках будем использовать спелый ароматный банан. Его необходимо очистить и натереть в тесто на крупной терке. Также для вязкости отправим в получившуюся массу одно яйцо. Хотя это необязательно. Тщательно все перемешиваем. Можно даже использовать миксер.

Шаг 4: Лепим сырники Для того, чтобы слепить сырник, нужно набрать в руки немного муки и зачерпнуть творожной массы. Мука не позволит массе прилипать к рукам, так что можно потихоньку лепить изделия такого размера, какой вам больше нравится. Здесь, разумеется, требуется некоторый опыт и сноровка. Но помните, что главная ошибка, когда добавляют много муки, так сырники становятся жесткими, а на вкус похожими на оладьи. И смысл мероприятия пропадает. Так что стараемся и лепим наши воздушные кружочки из творожного теста.

Шаг 5: Обжариваем сырники Если слепить сырники удалось, то остается только нагреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла и аккуратно обжарить сырники с каждой стороны среднем огне. Внутри они практически готовы, так что процесс не займет много времени. Но зарумянить творожные бока для красоты не помешает. Должно получиться красиво.