Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, героическим усилием советских солдат была полностью снята блокада Ленинграда.

За время блокады, длившейся долгие 872 дня, погибли, по разным оценкам, от 649 тысяч до полутора миллиона жителей. Из них только 3% скончались от гитлеровских бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

Пятый канал вспоминает самые важные цифры и символы блокадного Ленинграда.

872 дня

Солдаты Северного фронта. www.globallookpress.com / Daily Herald Archive/NMeM

В общей сложности блокада длилась долгие 872 дня — с 8 сентября 1941-го, со дня захвата немецкими войсками города Шлиссельбурга, когда Ленинград остался без связи, и до 27 января 1944-го — дня, когда над городом на Неве прогремел праздничный салют.

В текстах о Ленинграде нередко указывают 900 дней, но это красивое преувеличение используется для ровного счета.

При этом некоторые историки считают 21 января 1944-го днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — в эту дату бойцы Красной армии уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку, отбросили фашистов на 60—100 км от города, освободили несколько населенных пунктов и фактически полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

125 граммов хлеба

Блокадный хлеб. www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Один кусочек хлеба на завтрак, обед и ужин для взрослого человека — в таких реалиях жили блокадники. Бесценные ломтики выдавали по специальным продуктовым карточкам. Хлеб выпекали из ржаной и овсяной муки, жмыха, опилок, обойной пыли, хвои, пищевой целлюлозы и нефильтрованного солода. Буханка получалась очень горькой на вкус и внешне абсолютно черной.

Пока через закованное в лед Ладожское озеро не проложили Дорогу жизни, в Ленинграде действовали строгие нормы выдачи продовольствия:

по 500 граммов в день — солдатам на передовой;

по 375 граммов — рабочим горячих цехов;

по 300 граммов — военизированной охране, пожарным и истребительным отрядам;

по 250 граммов — прочим труженикам;

по 125 граммов — иждивенцам и детям.

630 000 человек

Эвакуация раненного после вражеского обстрела города. www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

По официальным данным, которые озвучил советский обвинитель в ходе Нюрнбергского процесса, за 872 дня блокады в Ленинграде погибли 630 тысяч человек. Современные историки называют более страшную цифру: около 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей.

Лишь 3% из них умерли от бомбардировок. Остальных забрал голод и холод. Большая часть ленинградцев умерла в первую блокадную зиму 1941–1942 годов — самую суровую, когда столбик термометра опускался до минус 32 градусов, а порой доходил и до минус 40. Отопления в домах не было, двери в квартиры не закрывались из-за толстого слоя наледи.

Каждый день умирали примерно четыре тысячи человек. На улицах города лежали мертвые тела: это считалось обычной ситуацией. У выживших не было сил даже оплакивать покойников: одни были предельно истощены, другие — серьезно ранены. Умерших приходилось хоронить самостоятельно — оборачивать тело в тряпки и везти на санках или волоком на кладбище.

1 миллион 615 тысяч тонн грузов

www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

12 сентября 1941 года открылась Дорога жизни — единственная магистраль, связывающая осажденный Ленинград со страной. Дорогу проложили по льду Ладожского озера. По тонкому льду в первую ходку удалось доставить на грузовиках 33 тонны грузов, в первую очередь, продовольствие. Потом еще и еще.

Фашисты довольно быстро поняли, что «Дорога жизни» разрушает их планы на быструю победу, и начали методично сбрасывать бомбы на грузовики. Машины уходили под лед, люди гибли и тонули, но дорога продолжала функционировать.

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Всего по ней в город переправили около 1 миллиона 615 тысяч тонн грузов — продовольствия, горючего и одежды. За время блокады по трассе через Ладогу из Ленинграда эвакуировали более миллиона человек.

Полная блокада Ленинграда продолжалась до 18 января 1943 года — в этот день советские солдаты совершили прорыв блокадного кольца и в ходе ожесточенных боев освободили Шлиссельбург от гитлеровцев. С того момента военным инженерам удалось создать долгожданный сухопутный коридор, который соединил осажденный город с остальной страной.

Стук метронома

www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Символ блокадного Ленинграда — звук метронома. Для горожан этот методичный стук был сигналом к действию: быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный — отбой.

Кроме того, и днем, и ночью работало радио, жителям запрещено было выключать приемники. Дополнительно информация транслировали на улицах, через 1,5 тысячи установленных на домах и столбах громкоговорителей. Но именно этот пронзительный стук метронома до сих пор — то, что невольно возвращает тех, кто пережил эти ужасные 872 дня, в Ленинград 1941–1943 годов.

Оливково-зеленая лента

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Установлена в качестве символа в честь 65-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оливково-зеленый — цвет колодки медали «За оборону Ленинграда» — одной из первых медалей в период Великой Отечественной войны.

Таким знаком отличия награждали всех участников обороны города — и военных, и гражданских.

Кошки

Еще один символ Ленинграда — кошки. По некоторым данным, несколько тысяч усатых-полосатых привезли в блокадный город сначала из Ярославской области, а после из Сибири — для борьбы с грызунами. К этому моменту осмелевшие крысы и мыши уже неплохо освоились на улицах города, в домах и квартирах. Они подъедали из без того скудные запасы продовольствия, а еще переносили страшные инфекционные заболевания.

Мяукающая дивизия помогла выгнать крыс из домов. В благодарность горожане установили своим пушистым помощникам памятники — бронзовых кота Елисей и кошку Василису.

150 тысяч снарядов и 13 часов обстрела

www.globallookpress.com / Scherl

За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тысячи зданий и повредили больше 7 тысяч.

Артобстрелы в блокадном Ленинграде были ежедневными: иногда фашисты атаковали город по несколько раз в день. Люди прятались от бомбежек в подвалах домов. 17 августа 1943 года Ленинград подвергся самому длительному обстрелу за всю блокаду. Он длился 13 часов 14 минут, в течение которых немцы сбросили на город 2 тысячи снарядов.

Несмотря на все тяготы, все главные памятники города уцелели: ленинградцы спрятали их, укрыв мешками с песком и фанерными щитами. Некоторые скульптуры — например, из Летнего сада и коней с Аничкова моста — сняли с пьедесталов и зарыли в землю до окончания войны.

1500 громкоговорителей

© РИА Новости

С начала блокады до конца 1941 года на стенах ленинградских домов установили 1500 громкоговорителей. Радиовещание велось круглосуточно, и жителям было запрещено отключать свои приемники: по радио дикторы рассказывали о ситуации в городе.

Когда вещание прекращалось, по радио транслировали звук метронома. В случае тревоги ритм метронома ускорялся, а после завершения обстрелов — замедлялся. Ленинградцы называли звук метронома по радио живым биением сердца города.

98 тысяч новорожденных

В годы блокады в Ленинграде родились 95 тысяч детей. Большинство из них, около 68 тысяч новорожденных, появились на свет осенью и зимой 1941 года. В 1942 году родилось 12,5 тысячи детей, а в 1943-м — всего 7,5 тысячи.

В большинстве случаев у истощенных матерей молока не было. Чтобы малыши выжили, в Педиатрическом институте организовали ферму из трех породистых коров.

32 градуса мороза

www.globallookpress.com / Russian Look

Первая блокадная зима стала самой холодной в осажденном городе. В некоторые дни столбик термометра опускался до -32°С, а иногда доходил и до минус 40 градусов.

Положение усугублялось обильными снегопадами: к апрелю 1942-го, когда снег должен был уже растаять, высота сугробов достигала 53 сантиметра. Ленинградцы жили без отопления и электричества в домах. Чтобы согреться, жители города затапливали печки-буржуйки. Из-за отсутствия дров в них сжигали все несъедобное, что было в квартирах: мебель, старые вещи и книги.