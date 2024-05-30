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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 106

Елена Север, Игорь Жижикин, Андрей Мерзликин и Ирина Безрукова на презентации фестиваля «КиноБраво»

29 мая состоялась презентация кинофестиваля, призванного стать новой международной площадкой для представителей индустрии.

Осенью 2024 года в Сочи стартует новый международный фестиваль «КиноБраво».  Как рассказали организаторы, переговоры уже ведутся с представителями киноиндустрии Китая, Индии, Бразилии, Египта, Турции, Сербии и ОАЭ. Основной целью проекта станет — взаимодействие профессионалов кино, инвесторов, зрителей и всех, кто заинтересован в развитии кинопроизводства в России, экспорте отечественной продукции на кинорынки зарубежных государств и знакомстве с самобытной культурой стран-партнеров, отраженной в кинематографе.

Елена Север, Игорь Жижикин, Андрей Мерзликин и Ирина Безрукова на презентации фестиваля «КиноБраво»

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ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Певица Севиль выбрала для красной дорожки презентации кинофестиваля элегантное мини, что только подчеркнуло ее грациозный образ.

Кинопродюсер, актриса, певица, телеведущая и общественный деятель Елена Север доказывает, что в 52 года можно выглядеть на все сто! Особенно это подчеркивается, когда она выходит на дорожку со своими сыновьями — Владимиром и Юрием.

Актриса Ольга Смирнова выбрала для дорожки нежно-голубое платье, а вот звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова не изменяет своему стилю — яркое платье и небрежно наброшенный на плечи пиджак, лишь подчеркнули ее сексуальность. Компанию им составили Павел Баршак и Дина Корзун.

На дорожке Андрей Мерзликин сразу задал тон серьезного члена жюри. Но во время пресс-конференции все же расслабился и активно шутил.

Ирина Безрукова явно пришла на презентацию в игривом настроении, что безусловно было подчеркнуто ее летящим летним нарядом. Актриса была воодушевлена будущим фестивалем и с любопытством расспрашивала об участниках.

Звезда «Мажора» и «Постучись в мою дверь» Игорь Жижикин был немного отстраненным и серьезным. Возможно, он никак не может выйти из образа строгого военного, который последнее время он примеряет на себя в кино.

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