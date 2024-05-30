Елена Север, Игорь Жижикин, Андрей Мерзликин и Ирина Безрукова на презентации фестиваля «КиноБраво»

Певица Севиль выбрала для красной дорожки презентации кинофестиваля элегантное мини, что только подчеркнуло ее грациозный образ.

Кинопродюсер, актриса, певица, телеведущая и общественный деятель Елена Север доказывает, что в 52 года можно выглядеть на все сто! Особенно это подчеркивается, когда она выходит на дорожку со своими сыновьями — Владимиром и Юрием.

Актриса Ольга Смирнова выбрала для дорожки нежно-голубое платье, а вот звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова не изменяет своему стилю — яркое платье и небрежно наброшенный на плечи пиджак, лишь подчеркнули ее сексуальность. Компанию им составили Павел Баршак и Дина Корзун.

На дорожке Андрей Мерзликин сразу задал тон серьезного члена жюри. Но во время пресс-конференции все же расслабился и активно шутил.

Ирина Безрукова явно пришла на презентацию в игривом настроении, что безусловно было подчеркнуто ее летящим летним нарядом. Актриса была воодушевлена будущим фестивалем и с любопытством расспрашивала об участниках.