  1. Пятый канал
|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 94

«Семья — главная ценность»: звезды на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ

Официальным дресс-кодом мероприятия стал креативный элегантный стиль, или вечерний smart casual.

Гости съезжались на мероприятие в киноконцертный комплекс «Мосфильм» под закат летнего столичного солнца, которое лучами освещало зеленую, а не традиционно красную дорожку премии. Холл стеклянного здания украшали оазисы деревья, встречающиеся только в российском лесу.

Главной темой церемонии стала семья, поэтому в качестве ведущих различных блоков стали — российские гимнасты, Олимпийский чемпион Никита Нагорный с женой Чемпионкой мира Дарьей Нагорной, певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания Маликова, актер Андрей Мерзликин и его жена, психолог Анна Осокина.

«Семья — главная ценность»: звезды на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ

1/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

2/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

3/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

4/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

5/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

6/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

7/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

8/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

9/9

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова выбрала для дорожки элегантный белый, украсив образ крупным жемчугом. Слегка навеяло сороковыми XX века.

Тута Ларсен с мужем Валерием Колосковым и сыном Иваном. Телеведущая давно не изменяет своему свободному стилю и надело свободное платье с принтом.

Телеведущая модель и блогер Ассоль Васильева приехала на премию без своего супруга репера ST, возможно, он остался с малышкой, отпустив маму прогуляться в свет в легком летнем платье.

Вован и Лексус своему стилю не изменяют и традиционно пришли в черных костюмах.

Классика всегда в моде, возможно, предположила телеведущая Юлия Меньшова, выбрав для себя наряд жемчужного цвета.

Бракорозводный процесс и свобода явно добавили секса в образ Нюши. Красное блестящее платье, темные губы и прилизанные волосы просто кричат о начавшихся переменах в жизни певицы.

Образ Эвелины Бледанс идеально вписался в зеленый оазис дорожки. Такое ощущение, что дизайнеры явно ей шепнули, как будет выглядеть помещение.

Юная звезда сериала «Политех» Маргарита Дьяченкова явно еще скучает по школьным временам. К тому же сейчас период выпускных. Почему бы не щегольнуть на дорожке в плиссировке.

Дмитрий Маликов и его дочь Стефания попробовали себя в качестве ведущих премии. К слову, даже участники церемонии заметили, что на папу с дочкой они мало похожи, слишком уж молодо выглядит Дмитрий на зависть всем.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.19
0.40 97.79
0.66
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня