Полный Black tie: самые яркие образы красной дорожки Премии АПКиТ-2024

Юная Анна Пересильд решила выбрать на дорожку очень нежный образ, напоминающий Дюймовочку.

Рузиль Минекаев неизменно на мероприятиях с супругой актрисой Азизой Бекмановой. На дорожке они вели себя как два школьника на линейке.

Леон Кемстач с каждым днем все больше и больше превращается в стильного франта, но пока не теряющего юношеского взгляда на жизнь.

Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в «Слове пацана», явно привык к немного хулиганскому образу и продолжает надевать кеды с костюмом.

А вот Анастасия Красовская полностью сняла себя образ строгого милиционера и покрасилась в платиновую блондинку. Возможно, это новый образ, который мы скоро увидим в кино.

Юлия Александрова неизменно придерживается классического вечернего образа. Нитка жемчуга только добавила женственности.

Писатель Александр Ципкин всегда на лайте и немного в развязном образе. «Беспринципные» в его крови.

Владимир Яглыч и его супруга Антонина Паперная держались на мероприятии скромно.

Полина Максимова к Black tie добавила яркого акцента в виде серебряной сетки, что безусловно выделило ее среди всех гостей.

Анна Снаткина и Виктор Васильев больше напоминали Бонни и Клайда.

Звезда сериала «Воровка» Сергей Комаров традиционно элегантен, но одинок.

Звезда «Сельского детектива» Олеся Фаттахова активно на дорожке заигрывала с фотографами в поиске яркого кадра.

Актриса Анна Чурина выбрала для дорожки золотое платье, подчеркивающее прекрасную фигуру звезды сериала «Жизнь по вызову».

Актеры дубляжа Карен Арутюнов и Дарья Блохина явно не договорились о едином стиле на дорожке. Смотрелись немного в разнобой, как и сумочка Дарьи с ее элегантным платьем.

Наталья Рудова продолжает делать вызов этой жизни, подчеркивая, что в 40 лет можно выглядеть на восемнадцать.

Наталья Бордо выбрала для дорожки очень соблазнительное и при этом сдержанное черное платье.

Маруся Климова вновь вернулась к темному цвету волос и подчеркнула образ летящим белым платьем. На дорожке она в удовольствие крутилась перед фотографами.

Мария Фомина четко держит строгий и немного снисходительный взгляд даже на красной дорожке.

Сыгравшая главную злодейку в сериале «Престиж» Мария Доможирова напомнила всем Царицу-Лебедь. Все так и ждали, что вскоре повылетает из ее летящих рукавов.

Сыгравшая очень нежную возлюбленную Виктора Добронравова в сериале «Инспектор Гаврилов» Наталья Земцова серьезным взглядом одарила фотографов. Возможно, в мини ей хотелось быть более дерзкой.

Звезда сериала «Золотое дно» Марина Ворожищева наоборот одарила всех ласковым и немного кокетливым взглядом. Решительности достаточно и ее героине.

Создатель самого большого в России документального сериала Игорь Прокопенко неизменно посетил красную дорожку вместе с супругой Оксаной Барковской.

Звезда сериала «Разрешите обратиться» Александра Киселева явно была не настроена на общение. Все читалось во взгляде.

А вот звезда сериала «Сестры» Анна Котова всегда на позитиве и явно при подготовке к дорожке вдохновлялась образом Мэрилин Монро.

Исполнившая главную роль в сериале «Балет» Алла Сигалова всегда придерживается классического образа в одежде, полностью ассоциируя себя с главным делом своей жизни — танцем.

Детектив из «Медиатора-3» Софья Лебедева напомнила всем черную русалку.