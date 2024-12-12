Смех да и только: звездный анекдот от Иды Галич

Теледива Ида Галич поделилась с Пятым каналом анекдотом об одной веселой одесской семье.

Ида Галич

Блогер и телеведущая

— Йося, заходи домой!

— Мама, я шо, хочу кушать?

— Нет, Йося, ты замерз!



Ида Галич — многогранная личность, которая успела заявить о себе не только как успешный блогер, но и как ведущая на телевидении, предпринимательница и даже певица. Она пользуется огромной популярностью среди молодежной аудитории, благодаря своему яркому стилю, остроумию и искренности. Недавно она привлекла внимание зрителей на ковровой дорожке мероприятия, где поделилась анекдотом, вызвавшим громкий смех как у присутствующих, так и у самой Иды.

Иде Галич не привыкать смешить публику, поскольку свой творческий путь блогер и инфлюэнсер начала с КВНа и Comedy Баттла. Затем девушка переключилась на юмористические вайны, которые снимала совместно с коллегой по цеху Настей Ивлеевой. Так обе девушки стремительно обрели целую армию поклонников.

Далее последовала череда успешных проектов, например, в 2017-м на YouTube-канале Ида запустила новую рубрику под названием «Чепочем», в которой вместе с известными личностями тестировала косметику. Спустя два года она представила новый авторский проект «1–11», целью которого было сравнение школьных знаний современных учеников с теми, которые освоили знаменитости. Формат шоу понравился зрителям, и оно получило продолжение.

Еще одним проектом Галич стал «Незвездные флюиды» в рамках которого она делилась удивительными рассказами людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, но сумевших преодолеть трудности.

Тем не менее не все ее идеи были удачными. Шоу «Fake не Fake», где участники пытались определить подделку среди двух объектов или событий, провалилось. Но уже весной 2018-го к ней снова вернулась волна успеха после того, как она стала соведущей в специальном сезоне программы «Орел и решка».

Не так давно интернет-звезда запустила новое шоу на YouTube под названием «Я пережила». Участники этого социального проекта делились своими трагическими судьбами, рассказывая о настоящих случаях несправедливости, насилия и жестокости. А в апреле 2024-го Ида приняла участие в шоу «Большие девочки», где ей доверили вести финал программы о похудении. Она поделилась своей личной историей о том, как добилась результатов в снижении веса. В последнее время Ида Галич представляет все новые проекты и посещает различные шоу, где рассказывает о своей жизни, карьере блогера и борьбе со звездной болезнью.