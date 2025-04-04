Угольный или антибактериальный: какой фильтр лучше защитит от токсичной весенней пыли

Неправильный выбор салонного фильтра может обернуться проблемами со здоровьем, в особенности весной, когда ветер разносит над дорогами тонны накопившейся за зиму пыли.

Весенняя пыль содержит мышьяк, никель, хром, кобальт, бензопирен и прочие токсичные элементы в концентрациях, превышающих допустимые до 67 раз, об этом свидетельствует исследование Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

На обочинах дорог в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Перми и других крупных городов скапливаются тонны химикатов, перемешанных с сажей, свинцом, кристаллизовавшимися топливными присадками, продуктами износа резины и другой грязью. Эта взвесь разгоняется весенними ветрами, клубится на высоте около метра от земли, как раз там, где расположены воздухозаборники машины. Для защиты людей внутри кабины весенний воздух необходимо фильтровать.

Существуют три вида фильтров: обычные матерчатые, угольные и антибактериальные.

Бумажные фильтры — сделаны из слоев прессованной бумаги. Они отлично удерживают частички химических реагентов, сложные по составу фракции истертых шин размерами до 3 мкм. Однако против мелкодисперсных веществ из выхлопных газов они бессильны. Такие фильтра не могут бороться и с вредными газами, клубящимися над дорогами в часы пик.

Фото: 5-tv.ru

Угольные фильтры впервые появились в 1991 году на Mercedes-Benz S-класса W140. Они содержат порошок активированного угля и задерживают не только пыль, но и пыльцу до 0,3 мкм, молекулы токсичных газов, в том числе оксиды азота и углерода, углеводороды, диоксид серы, испарившуюся сажу, бензапирен, метан, пары изопропилового спирта и пр.

Благодаря активированному углю, такому же, как в противогазах, фильтр задерживает неприятные запахи и абсорбирует вредные вещества. Он отлично очищает поступающий воздух, но не может бороться с бактериями, которые уже поселились в системе вентиляции автомобиля.

Фото: 5-tv.ru

Антибактериальные фильтры созданы сравнительно недавно — в 2019 году и призваны бороться с вирусами и бактериями, размножающимися внутри салона. Это такие же угольные фильтры, но они имеют дополнительную дезинфицирующую пропитку, которая уничтожает микроорганизмы.

Правда, для ее размещения пришлось сократить слой угольного порошка, а следовательно фильтр стал хуже бороться с вредными газами, что заметно в плотном потоке транспорта.

Антибактериальные фильтры имеют меньший срок службы из-за быстрого высыхания дезинфицирующего наполнителя и через полгода превращаются в обычные.

В общем, весной в салон не помешает поставить новый угольный фильтр для борьбы с пылью, вредными взвесями и газами. При этом не помешает и провести предварительную дезинфекцию вентиляционных патрубков, чтобы избавиться от вредных микроорганизмов внутри климатической установки.

Сделать это можно самостоятельно с помощью специального баллончика. Ну а антибактериальный фильтр пригодится осенью, когда и пыли меньше, и болезнетворные бактерии вновь облюбуют климатическую установку.