Можно ли сейчас сэкономить при растаможке авто в Белоруссии или Киргизии

Как правильно оформлять пригнанную из-за рубежа машину, чтобы не попасть на многомиллионный счет за утильсбор?

С 1 мая 2025 вступает в силу новый порядок расчета утильсбора, который делает невыгодной популярную схему растаможки иномарок в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С какими трудностями столкнуться покупателя иностранной техники, эксклюзивно Пятому каналу рассказал эксперт по подбору автомобилей Роман Трофимов.

С 2022 года ввоз машин через Киргизию, Белоруссию или Армению был чрезвычайно популярным и прибыльным делом. Дело в том, что у стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при одинаковых таможенных пошлинах есть различия в оформлении и ставках НДС. К примеру, в Киргизии она 12%, тогда как в России — 20%. Поэтому многие перекупщики сделали бизнес на растаможке машин в соседних странах.

В Белоруссии часто растаможивали автомобили на льготников, то есть на некоторых граждан, которым по закону РБ положена скидка в 50% на пошлину, продолжает Роман Трофимов. Там есть фирмы, которые подтягивают к себе пул подобных льготников и платят им за услуги по растаможке машин для заказчиков из России.

В этом случае за «трехлетку» с двигателем объемом до 2 литров таможня берет 2 700 евро, в то время как обычное оформление стоит уже 5 400 евро. Правда, порядка 1 000 евро придется заплатить льготнику за услугу. Итого экономия получается 1 700 евро.

В Киргизии экономили по-другому. Там машины растаможивают по особому документу — Таможенно-приходному ордеру (ТПО), где киргизы сами проставляют цены за машины и исходя из них назначают пошлину, рассказал эксперт. Обычно цена указывается в два раза ниже, чем реальная. Сделано это для наполнения внутреннего республиканского рынка дешевым транспортом из-за рубежа. Однако эта же схема работает и для ввоза машин в Россию, так как у нас единое таможенное пространство в ЕАЭС. В итоге, покупатель платит примерно в два раза меньше за таможню, чем в РФ.

Еще один немаловажный момент — утильсбор. Для физических лиц он в разы меньше, чем для юридических. Если базовая ставка для гражданина РФ 20 000 рублей, то для компаний — 1 174 000 рублей (с мотором до 2 литров) и 2 839 400 рублей (с мотором до 3 литров).

В результате экономия на цене машины премиального класса для физического лица по сравнению с юридическим еще в 2023 - 2024 годы могла достигать около 25%.

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Однако сейчас власти стараются закрыть эти лазейки, чтобы переориентировать покупателей на ввоз машин через границу РФ. Инструментом для стирания разницы служит так называемый утильсбор.

Первая попытка выравнять таможенные платежи за счет утильсбора предпринималась 1 апреля 2024 года. Тогда введена сложная формула расчета утильсбора для машин из стран ЕАЭС. Для каждой отдельной машины он рассчитывается индивидуально, чтобы компенсировать разницу в НДС, а с 1 мая 2025 года формула еще более усложнится и будет учитывать общие расходы покупателя на приобретение авто, рассказал специалист.

Чем дешевле куплена машина в государстве Евразийского экономического союза, тем больше насчитают утильсбор в России. Поэтому Киргизская и Белорусская схемы вскоре перестанут работать.

Между тем, многие продолжают ездить туда за машинами.

Главное надо помнить, что обычному гражданину, купившему машину в Белоруссии или Киргизии, легко попасть на еще больший, коммерческий утильсбор, который может достигать до 60% от цены транспортного средства. Вместо 20 000 рублей покупателю могут начислить дополнительно от 1,17 млн до 2,8 млн руб. Сделают это, если автомобиль после республиканской растаможки в ЕАЭС проездил по дорогам республики меньше года.

Поэтому при покупке машины необходимо следить, чтобы с момента республиканской растаможки до даты заключения договора купли-продажи с гражданином РФ прошло больше года. Иначе все выгоды превратятся в потери.

Роман Трофимов советует уже не пользоваться лазейками для таможенного оформления через ЕАЭС, потому как они теряют экономическую привлекательность. Проще и безопаснее уже пригонять автомобили напрямую в Россию.