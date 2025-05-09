Поймала шпиона, пережила блокаду, получила орден: героическая жизнь 99-летней Марианны Курилович

Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Страна чествует подвиг ветеранов, защитивших родную землю и сокрушивших нацизм. У каждого из них своя история об ужасах и тяготах того времени, но больше о мужестве и силе человеческого духа, отваге, доблести и любви к жизни.

Марианне Яковлевне Курилович сейчас 99 лет. Это само по себе большое достижение, достойное уважения. Но эта женщина с пяти лет жила в Ленинграде и вместе со своими родителями-медиками пережила блокаду.

Марианна Яковлева является почетным жителем Ленинграда. На ее парадном пиджаке красуются 26 медалей и один орден — Отечественной войны II степени. Его она получила еще в школе, не будучи военной.

Сорок лет своей жизни отдала работе на Ленинградском телевидении, в том числе в должности главного музыкального редактора Пятого канала, эксклюзивно которому она рассказала свою историю.

Пошла за мороженным, а оказалась на войне

Фото: 5-tv.ru

Несмотря на то, что Марианна Курилович (в девичестве Капник) почти всю свою жизнь прожила в Ленинграде, первые пять лет она росла в Мурманске, куда ее отец-медик получил назначение по работе. Спустя время он решил перевезти туда и свою супругу, когда та была уже на последнем месяце беременности.

Роды начались прямо в поезде. Ее высадили в Лодейном поле — совсем небольшом тогда городке в Ленобласти. И уже спустя десять дней новоиспеченная мать вместе с новорожденной дочкой отправилась к супругу в Мурманск.

«Спустя пять лет родители вернулись в Ленинград, потому что я показала способности к музыке. Мама пошла со мной в музыкальную школу на прослушивание. Там сразу сказали: надо заниматься. Сначала меня распределили на рояль, но дома его не было, потому первый год я играла на скрипке — у меня был потрясающий педагог.

Я даже успела несколько раз выступить, мне на сцене специально ставили скамеечку. Но потом педагога отправили за границу, а следующий начал ломать мне пальцы. И я сказала родителям: не хочу его! Так мне спустя время купили пианино, и с тех пор я занималась на нем», — рассказывает Марианна Яковлевна.

Поймала шпиона, пережила блокаду, получила орден: героическая жизнь 99-летней Марианны Курилович 1/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 2/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 3/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 4/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 5/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 6/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 7/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович 8/8 Фото: Из личного архива Марианны Курилович

Война пришла в Советский Союз, когда Марианна училась в 7 классе. В тот день вместе с подружками она впервые пошла сама на Невский купить мороженого — как взрослая. И именно там ее застало объявление о вероломном нападении гитлеровской Германии.

«В первые дни нас ужасно бомбили. Мы переехали на Некрасова (улица в Центральном районе Санкт-Петербурга — Прим. Ред.), но даже не прятались в бомбоубежищах, потому что после попадания бомбы в дома те обваливались, погребая под собой прячущихся от бомбежки людей», — вспоминает блокадница.

Родителей призвали первый же день. Отца направили в десантные войска, но через два дня отпустили, и в городе он занял должность заместителя главного врача ленинградского гарнизона. А мать в это время работала в госпитале операционной сестрой.

Пациент во сне заговорил на немецком

Фото: Из личного архива Марианны Курилович

В первый же год войны 15-летнюю Марианну Курилович взяли в дружинники и направили в госпиталь — ухаживать за ранеными.

«Папа был все время в армии, мама тоже, но она приходила домой каждый вечер, в отличие от папы. А он, когда приходил, помогал раненым во время бомбежек жителям Ленинграда. Я тоже ухаживала за ранеными, но в госпитале на Чехова, у меня была палата на 20 человек. И они так ко мне относились… так любовно, я бы сказала. Там были потрясающие люди», — рассказывает Марианна Яковлевна.

Однако был у нее один… странный пациент. Однажды в госпиталь привезли тяжелораненого офицера, которому выделили сестринскую комнату. Ухаживать за ним поручили Марианне. Вел он себя с девушкой ужасно — постоянно ругался на нее, издевался и в целом плохо к ней относился.

«Помню, я плакала, но терпела. И вот однажды он то ли потерял сознание, то ли заснул, и начал в этом состоянии говорить по-немецки. Ругался последними словами, называл нас русскими свиньями. Я сразу же позвонила политруку», — рассказывает она.

Тот тут же примчался в госпиталь, но девушке поначалу не поверил. Однако она уговорила его зайти в палату к офицеру.

Фото: 5-tv.ru

Уже через десять минут политрук попросил Марианну никуда не уходить и покинул сестринскую. А через полчаса вернулся с военными, и те на носилках вынесли офицера.

«Через какое-то время меня вызвали в военкомат и вручили орден Отечественной войны II степени. А давали его только военным. И тогда мне даже не сказали, за что я его получила. Узнала я об этом, когда уже началась перестройка, от своего приятеля — секретаря горкома», — призналась блокадница.

Оказалось, что Марианна Курилович случайно поймала человека из потомственной военной семьи, до революции он воевал против России. При советской власти он остался жить в стране, женился, завел детей… Но они погибли во время войны, осталась только внучка.

Вместе с ней шпион жил на даче у Финского залива. И там же ее застрелил — девочка не вовремя спустилась в подвал и застала деда у шпионской установки…

«И вот такого человека я поймала… Возможно, поэтому нас так бомбардировали, потому что он передавал немцам данные, по каким домам надо бить», — отметила Марианна Яковлевна.

Большая радость и большое горе

Фото: Из личного архива Марианны Курилович

Блокада Ленинграда длилась страшные 872 дня. Во время нее погибло около полутора миллиона человек, всего три процента — от бомбежек. Остальные умерли от голода.

Семью героини тоже не обошли потери. Всего погибло 16 человек, из них девять — близкие родственники. И все — от голода. Умерли все тети, дяди, двоюродные братья и сестры. Помимо это, от голода и холода серьезно заболела мама.

Но, несмотря на все тяготы, во время блокады большинство жителей Ленинграда старались оставаться людьми. Они помогали друг другу как могли, а семья Марианны даже следила за своим внешним видом: несмотря на неработающий водопровод, они топили снег и грели воду, чтобы хотя бы умываться. И по возможности все помогали друг другу — пусть и не едой, так как не было лишней крошки, а хотя бы человеческим отношением друг к другу.

Для Марианны Курилович, как и для других жителей города, День Победы наступил гораздо раньше. А точнее — 18 января 1943-го после прорыва блокады Ленинграда. Она до сих пор считает этот день самым счастливым в своей жизни.

«Это был такой праздник, такое счастье. Причем прорыв блокады застал всех то ли вечером, то ли ночью — на улице было совсем темно. Люди высыпали на улицы, начали плакать, обниматься, целоваться», — с улыбкой вспоминает она.

Фото: 5-tv.ru

А когда Советский Союз водрузил знамя над рейхстагом и фашистская Германия подписала капитуляцию, это уже был второй День Победы — и до сих пор блокадница празднует обе знаменательные даты.

Но, конечно, привычки тяжелых лет преследуют ее по сей день.

«Я, например, не могу выбросить даже самый маленький кусочек хлеба или испортившуюся еду. Дочка на меня ругается, а я ей говорю не выбрасывать, что лучше я доем — притом, что сейчас у меня проблемы с аппетитом», — отметила Марианна Яковлевна.

Однако вскоре за самым счастливым днем пришел и печальный. В семью девушки пришло большое горе — ее мать к концу войны сильно заболела, так как организм не выдержал тягот и лишений. И в однажды ее парализовало. Семья ухаживала за ней 11 лет, но в один день мамы Марианны не стало.

«Мои мама с папой очень любили друг друга. И меня они очень любили. Самая первая моя основа жизни, мои счастье и радость — это мои родители. Как и всякий советский человек я была неверующей. Но сейчас я верю в них, в своих родителей, и каждое утро молюсь им», — говорит блокадница.

Забыла у него дома чемоданы — а потом стала его женой

Фото: Из личного архива Марианны Курилович

Уже после войны Марианна Яковлевна окончила училище при консерватории и стала педагогом по игре на рояле в музыкальной школе. После решила получить высшее образование и поступила на театроведение.

А в 1953 году Марианна Яковлевна встретила человека, с которым решила создать свою семью — Анатолия Куриловича. С ним они познакомились совершенно случайно, когда поехала за город к подруге.

«Я сидела у телефонной будки, звонила домой, чтобы узнать, как мама себя чувствует. В это время к ресторану, где в очереди стояла моя подруга, подъехала машина. Из нее вышло двое мужчин: один пошел к ресторану, а второй ко мне. Мы с ним как-то разговорились, и именно он стал потом моим мужем», — вспоминает она.

Анатолий и его друг Борис ехали в Ленинград. Мужчина тогда только вернулся из США, где во время войны принимал военные корабли для СССР. Они предложили подвезти девушек, чтобы те с тяжелыми чемоданами не добиралась до города на общественном транспорте.

Даже заехали в гости к Анатолию, где пили чай и слушали пластинки, а потом мужчины отвезли девушек домой. Но они забыли свои чемоданы в квартире нового знакомого, потому Марианна договорились встретиться с ним в другой день. Поделилась историей с мамой, чем сильно ее напугала.

Фото: 5-tv.ru

На следующий день Анатолий вместе с Борисом решили занести девушке ее вещи. Родители знакомству с ними были совсем не рады… и первое время активно выступали против их общения. При этом, как призналась сама блокадница, ей больше нравился именно Курилович, так как она предпочитала высоких и не совсем уж худощавых мужчин.

Вскоре ему понадобилось ехать в командировку, после чего общение прервалось. А спустя какое-то время Марианна угодила в больницу с сильными болями — из почки выходил камень. В той же больнице она встретилась с Анатолием, который, как оказалось, приходил в морг на похороны жены своего помощника, попавшего с ней в страшную аварию.

После этой встречи мужчина начал каждый день навещать Марианну и смог завоевать ее сердце. Они жили в браке до самой его смерти в 1970-х, успев воспитать и вырастить дочь Анну.

Фото: 5-tv.ru

На Ленинградском телевидении, а в последствии на Пятом канале, ставшем преемником легендарного СМИ, Марианна Яковлевна проработала до 1999 года. Сейчас она на пенсии, как и ее дочь, постоянно находится в окружении внуков и правнуков. А День Победы для ее семьи всегда особенный праздник.