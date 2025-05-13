Минусов хватает: стоит ли покупать автомобиль-десятилетку

Даже самые надежные японские, корейские и немецкие автомобили потребуют немалых вложений после покупки на вторичном рынке.

Рынок подержанных машин предлагает гораздо большее разнообразие, чем первичный. На нем есть японские, корейские, европейские и американские бренды, в то время, как в дилерских салонах нет практически ничего, кроме отечественных и китайских транспортных средств.

Самыми привлекательными по соотношению цена — качество являются десятилетние экземпляры по цене до одного миллиона рублей. Однако при видимой надежности эти иномарки таят в себе скрытые неисправности, способные существенно ударить по карману владельца в первые полгода эксплуатации.

Вариатор без вариантов

За десятилетним рубежом подходят к пределу ресурса вариаторы, которые крайне распространены в России. Срок жизни этих коробок редко превышает 120 тысяч километров, в особенности на массовых моделях — Nissan, Renault, Toyota и других.

Слишком уж слабая у них механическая часть — шкивы, подшипники и их посадочные места, редукционный клапан. Нередки проскальзывания ремня, задиры. На Audi он ходит дольше — порядка 200-250 тысяч, но при условии щадящей эксплуатации и своевременной замены масла. Если предыдущие хозяева не прогревали коробку зимой, любили притопить педаль газа или таскали прицеп, то жди проблем раньше 100 тысяч километров.

Несмотря на простоту конструкции, вариаторы сложны в ремонте. Ремкомплект дорог, но проблема даже не в нем, а в точной настройке шкивов и передаточного ремня после переборки. В результате, потратив 110–130 тысяч рублей на дефектовку коробки, можно вновь попасть на ремонт сразу после истечения гарантии.

Подтеки масла из коробки

За пределами десятилетнего возраста появляются большие нарекания и на роботизированные трансмиссии с двумя сцеплениями, какие распространены на Ford, Volkswagen, Audi и Skoda. Несмотря на надежную механику, у них часто ломается мехатроник из-за растрескивания гидроплиты. Масло тогда выдавливается через стыки этого узла с коробкой. Ремонт недешев и достигает 70-120 тысяч рублей.

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Нередко из-за попадания масла в блок управления перегорает главная электронная плата «робота». Тогда машина встает без движения. Заменить ее несложно, но есть трудности с новой прошивкой, так как из-за санкций закрыты доступы к серверам Audi.

Поэтому стоит внимательно осматривать «роботы» на наличие подтеков масла. Если они есть, то от покупки лучше отказаться.

Кроме того, к 120 000 километрам пробега почти все «роботы» требуют замены дисков сцепления. Их ставят вместе с новыми маховиками, что поднимает цену ремонта вдвое до 130-150 тысяч рублей.

Проблемы с турбиной

Многие европейские автомобили в 2010 годах оснащались малолитражными турбированными двигателями, которые к десятилетнему рубежу требуют обслуживания. На немецких машинах закисает привод турбины, из-за чего электроника ее отключает.

Проблема лечится снятием узла и промывкой привода. Хуже если турбина начала гнать масло во впуск. Тогда ситуацию исправит ее переборка с установкой ремкомплекта. Удовольствие не дешевое — от 15 до 60 тысяч рублей.

Визг из-под капота

На пробегах свыше 100 тысяч километров подходят к концу обгонные муфты генератора и компрессора кондиционера. Распознать неисправность можно по посторонним звукам из-под капота, меняющихся с ростом оборотов: компрессор нередко завывает, а генератор постукивает.

Это значит, что проходят эти узлы недолго. Хуже, когда генератор отказывает в дороге из-за износившихся щеток. Добраться до ближайшей мастерской тогда можно только на запасе энергии в аккумуляторе. Его хватает примерно на 100-150 километров пути. Замена муфт и щеток генератора стоит относительно недорогая — 10-15 тысяч рублей.

Замена ремня

Исправный мотор должен тихо шелестеть. Если под капотом слышна лязгающая работа вращающихся механизмов, то надо смотреть на ролики привода ГРМ. Их меняют вместе с ремнем в сборе, что потянет сразу на 50-70 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля.

Вообще менять ремень с роликами и сальниками рекомендуется при покупке любой машины, независимо от их состояния. Ведь неизвестно, какой ремень ставил туда предыдущий владелец.

Обрыв ремня ГРМ оборачивается серьезными повреждениями клапанного механизма. Обычно на немецких или японских машинах ремень ходит по 100-120 тысяч километров. На отечественных Lada и французских Renault — 50-80.

Замена цепи у V-образных моторов

Лязгающие звуки у машин с цепным приводом ГРМ указывают на растяжение цепи. Ее замена требует больших трудозатрат у мастеров, в особенности на премиальных авто с V-образными двигателями.

Нередко цепь там располагается в задней части силового агрегата и, чтобы добраться до нее, надо вытащить мотор. Причем растянуть цепь спортивным стилем езды и быстрыми стартами нерадивые владельцы могут уже к 100 тысячам километрам пробега.

Клинит тормоза

После десятилетнего рубежа требует хорошего обслуживания тормозная система. Бывает, что новомодные суппорты с электронными приводами ручника вдруг сходят с ума и поджимают колесо во время движения. Автомобиль тогда тянет в сторону, а колеса сильно греются. При остановке они угрожающе потрескивают пережженными колодками. Бывает, что на скорости тормозные диски раскаляются до красна, что может впечатлить водителя в ночное время.

Починить неисправность могут далеко не все мастерские — нужен сканер, способный отключать задние тормоза. Повезет, если суппорт зажимает диск не сильно и черепашьим шагом можно добраться до квалифицированного сервиса. Хуже, когда электроника схватывает колесо намертво и тогда поездки на эвакуаторе не избежать. Причиной неисправности может быть поломавшийся датчик ABS или закисший шток. Цена вопроса — 30-40 тысяч рублей.

Переборка подвески

К десятилетнему возрасту автомобили подходят с немалыми пробегами. Если на одометре красуется цифра 120 тысяч, то не верьте глазам. Чаще красивые цифры свидетельствуют лишь о пережитом скручивании счетчика. В реальности к этому возрасту машина проезжает более 200 тысяч, нередко в пробках. Пробег сказывается на состоянии подвески, подшипников, амортизаторов, сайлентблоков, опор двигателя и коробки и прочих резинометаллических шарниров. Их замена относительно недорога, но трудоемка.

Определить неисправности шасси можно по стукам на кочках и по состоянию шин. Если они истерты по бокам, то придется перебирать подвеску и заново выставлять сход-развал. Бывают случаи похуже, когда машина пережила серьезное ДТП и у нее искажена геометрия кузова. Это уже не исправить. От покупки такого автомобиля лучше отказаться.

В общем, при выборе транспортного средства внимательно следите за его колесами.