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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 372

Звезды на премьере «Миссия невыполнима» 2025 с Томом Крузом в Каннах

Восьмую часть шпионского боевика с Томом Крузом назвали одной из главных киноновинок этого года.

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Восьмую часть шпионской франшизы окрестили одной из самых ожидаемых новинок этого года.

Исполнитель главной роли, 62-летний Том Круз появился на красной дорожке с компании актеров-коллег. Фильм представили широкой аудитории режиссер Кристофер Маккуорри, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби, Трэмелл Тиллман, Саймон Пегг, Ханна Уоддингэм, Пом Клементьефф и другие.

Звезды много шутили, смеялись и обнималась. Значит, за время съемок они по-настоящему сблизились и смогли создать очередной кассовый шедевр.

Звезды на премьере «Миссия невыполнима» 2025 с Томом Крузом в Каннах

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Все трюки в самолете Том Круз и Эсай Моралес выполняли самостоятельно. Учитывая, что актерам по 62 года, их физическая подготовка заслуживает уважения.

legion-media/Backgrid UK

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Звезды много шутили, смеялись и обнималась. Значит, за время съемок они по-настоящему сблизились и смогли создать очередной кассовый шедевр.

legion-media/Backgrid UK

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Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Шей Уигем, Пом Клементьефф, Грег Тарзан Дэвис вернулись к своим ролям из предыдущих фильмов серии. А Грег Тарзан Дэвис уже влился их компанию.

legion-media/Backgrid UK

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Трэмелл Тиллман, можно сказать, тоже новичок, среди этого каста, но тоже купается во внимании поклонников благодаря прошлым удачным ролям.

legion-media/Backgrid UK

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Ханна Уоддингэм на премьере пребывала в прекрасном настроении. Актриса меняла наряды и прически, но неизменно оставалась с игривой улыбкой и даже показывала журналистам язык.

legion-media/Backgrid UK

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Анджела Бассетт, кажется, одна из немногих, кто прислушался к обновленным правилам Каннского кинофестиваля. Она выбрала брючный костюм с достаточно скромным топом, сделав акцент на украшения по ткани.

legion-media/Backgrid UK

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Пом Клементьефф же наоборот перечеркнула все положения дресс-кода. Платье Schiaparelli и откровенное, и весьма голое, и вдобавок еще и со шлейфом. Но зато красиво.

legion-media/Backgrid UK

8/8

Режиссеру Кристофер Маккуорри не впервой презентовать широкой публике шпионский фильм. Он снял эту часть «Миссия невыполнима» и предыдущие четыре.

legion-media/Backgrid UK

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