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«Алые паруса — 2021»: бриг «Россия» — уникальная 3D-экскурсия

Символ праздника выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия» — продолжает будоражить умы и возбуждать любопытство сотен тысяч людей по всему миру. Детально его можно рассмотреть со всех ракурсов в нашей 3D-инфографике.

«Алые паруса — 2021»: бриг «Россия» — уникальная 3D-экскурсия

Фото: Пятый канал

Праздник выпускников «Алые паруса — 2021», организаторами которого являются Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал, состоится 25 июня в 22:00 в традиционном формате. В этом году он будет посвящен ключевым событиями российской истории.

5-tv.ru уже рассказывал о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов». И вот теперь мы подготовили для вас уникальную интерактивную 3D-экскурсию. Вы можете не только познакомиться с самыми важными и интересными фактами о бриге «Россия», но и детально изучить его устройство, оснастку, такелаж, рангоут, парусное вооружение и ходовые качества.

25 июня 2021 года в 22:00 на Пятом канале и 5-tv.ru начнется прямой эфир с незабываемого шоу «Алые паруса — 2021». Вы сможете пережить лучшие моменты концертной программы, не выходя из дома. Не пропустите грандиозный финал праздника — проход брига «Россия» в сопровождении масштабного пиротехнического шоу.

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