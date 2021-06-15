Праздник выпускников «Алые паруса — 2021», организаторами которого являются Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал, состоится 25 июня в 22:00 в традиционном формате. В этом году он будет посвящен ключевым событиями российской истории.

5-tv.ru уже рассказывал о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов». И вот теперь мы подготовили для вас уникальную интерактивную 3D-экскурсию. Вы можете не только познакомиться с самыми важными и интересными фактами о бриге «Россия», но и детально изучить его устройство, оснастку, такелаж, рангоут, парусное вооружение и ходовые качества.