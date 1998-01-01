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Где в Петербурге работают купели на Крещение 2019 — карта
В ледяную прорубь петербуржцы рады окунуться уже в Крещенский сочельник 18 января, однако главный праздник — Крещение Господне — в 2019 году выпадает на 19-е число.
Петербургские сотрудники МЧС подготовили для жителей города и ближайших районов список крещенских купелей. Всего в 2019 году на Крещение Господне в Северной столице будет работать 28 иорданей.
Пользоваться «неофициальными» прорубями — смертельно опасно. Для проведения крещенских купаний 18, 19 и 20 января спасатели специально изучают водоемы и подбирают места для безопасного спуска в воду. Также возле иорданей дежурят сотрудники МЧС, готовые тотчас оказать помощь — погружение в ледяную прорубь это испытание для организма.
Главный праздник — Крещение Господне — пройдет 19 января, однако первые желающие окунулись в воду уже в Крещенский сочельник, 18 января. Вот несколько простых правил, которые помогут вам воспользоваться купелями с наименьшим риском для здоровья:
- Откажитесь от алкоголя. Это приводит к более сильному переохлаждению организма и нагружает сердце;
- Перед визитом к проруби проверьте давление. Если оно повышенное или пониженное, то существует риск спазма сосудов и судорог соответственно;
- До купания разогрейте тело с помощью разминки или пробежки;
- Подходите к проруби в нескользкой обуви;
- Не ныряйте в иордань с головой! Лучше всего погружаться по шею — так можно избежать сужения сосудов мозга;
- В ледяной воде находитесь не больше минуты. 30 секунд — оптимально;
- После окунания разотритесь сухим махровым полотенцем.
Ранее Пятый канал рассказывал о традициях Крещения.