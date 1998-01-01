В ледяную прорубь петербуржцы рады окунуться уже в Крещенский сочельник 18 января, однако главный праздник — Крещение Господне — в 2019 году выпадает на 19-е число.

Петербургские сотрудники МЧС подготовили для жителей города и ближайших районов список крещенских купелей. Всего в 2019 году на Крещение Господне в Северной столице будет работать 28 иорданей.

Пользоваться «неофициальными» прорубями — смертельно опасно. Для проведения крещенских купаний 18, 19 и 20 января спасатели специально изучают водоемы и подбирают места для безопасного спуска в воду. Также возле иорданей дежурят сотрудники МЧС, готовые тотчас оказать помощь — погружение в ледяную прорубь это испытание для организма.

Главный праздник — Крещение Господне — пройдет 19 января, однако первые желающие окунулись в воду уже в Крещенский сочельник, 18 января. Вот несколько простых правил, которые помогут вам воспользоваться купелями с наименьшим риском для здоровья:

Откажитесь от алкоголя. Это приводит к более сильному переохлаждению организма и нагружает сердце; Перед визитом к проруби проверьте давление. Если оно повышенное или пониженное, то существует риск спазма сосудов и судорог соответственно; До купания разогрейте тело с помощью разминки или пробежки; Подходите к проруби в нескользкой обуви; Не ныряйте в иордань с головой! Лучше всего погружаться по шею — так можно избежать сужения сосудов мозга; В ледяной воде находитесь не больше минуты. 30 секунд — оптимально; После окунания разотритесь сухим махровым полотенцем.

Ранее Пятый канал рассказывал о традициях Крещения.