Советы врача: Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

В ближайшую субботу, 19 января, православные христиане отметят один из самых важных религиозных праздников — Крещение Господне. Одним из обязательных его ритуалов считается окунание в крестообразную прорубь. К сожалению, нередко погружение в ледяную воду для неподготовленного человека становится источником проблем со здоровьем. Поэтому Пятый канал узнал у врача-терапевта Клинического госпиталя на Яузе Валерия Лишина, как подготовиться к купанию в проруби и кому стоит отказаться от этого мероприятия.

Прежде всего врач предупреждает: тем, кто недавно перенес простуду или имеет хронические заболевания, от купания стоит отказаться. Также противопоказаны такие процедуры тем, кто морально не настроен на подобные мероприятия.

— Для того чтобы нырять в прорубь, нужно, чтобы человек физически был готов к этому. Кроме физической формы нужно еще и морально подготовиться. А если у человека долгое время были какие-то проблемы со здоровьем, если у него нет такой привычки как контрастный душ, как какие-то такие холодовые воздействия, то для него такое резкое переохлаждение может закончиться очень плачевно, — предупреждает медик.

Готовиться к погружению в ледяную прорубь нужно задолго до праздничной даты. Хорошим подспорьем будет контрастный душ и частичные обмывания холодной водой — например, только рук и ног. Однако терапевт предупреждает: подготовить организм за неделю не выйдет, необходим длительный курс процедур.

— Это невозможно сделать за неделю, за две недели до купания. Нужно, чтобы вот эти приготовления происходили за месяц, даже за несколько месяцев до этого, — утверждает Лишин.

Если вы все же решились нырнуть без подготовки, то специалист советует воспользоваться некоторыми простыми приемами для устранения теплопотери.

— Можно взять с собой полотенце теплое махровое, можно взять с собой чай горячий и непосредственно после того как окунулись воспользоваться ими, — рекомендует врач.

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