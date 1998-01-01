«Химический» кроссворд: истребитель грызунов и «кирпичик» любого вещества

Загаданы 20 существительных слов, прямо или косвенно связанных с химией. Проходить кроссворд удобнее всего на домашнем компьютере — мобильная версия может отображаться некорректно.

В 2019-м таблица Дмитрия Менделеева празднует юбилей. Ровно 150 лет знаменитый русский химик открыл свой периодический закон. Это была революция — до сих пор Менделеева считают на Западе самым главным русским ученым за всю историю.

Кроссворд посвящен химии, поэтому добрая половина загаданного — это названия элементов. Всего надо открыть 20 слов. Кроссворд средней сложности — тем, кто спал на уроках химии в школе, придется поднапрячь память. Если кроссворд отображается некорректно, попробуйте открыть эту страницу на большом экране домашнего компьютера.

Кстати, а вы знали, что Нобелевскую премию по химии в 2018-м вручили за исследования в области направленной эволюции химических молекул? Престижную награду получили сразу трое ученых, исследования которых, как ожидается, принесут особую пользу медицине. Хотя декан факультета физико-математических и естественных наук РУДН Леонид Воскресенский считает, что научные открытия упомянутых ученых можно назвать «химическими» с большой натяжкой. Кроме того, вам может быть интересно узнать больше про Зинаиду Ермольеву, советского микробиолога, которого западные коллеги прозвали «Госпожой Пенициллин».

Также попробуйте пройти другой кроссворд: он посвящен новогодним традициям народов мира.