Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

В преддверии Нового года Пятый канал подготовил тематический кроссворд о праздничных обычаях в разных странах. Чтобы его решить, необходимо заполнить клетки со словами под номерами от одного до десяти. Задания к кроссворду расположены ниже.

При выборе отдельного слова вопрос к нему также высветится на экране. После выполнения кроссворда нажмите кнопку «Завершить». Если вы допустили ошибки, на экране появятся верные варианты ответов. Обсудить вопросы можно в комментариях внизу страницы.

Узнать подробнее о традициях разных народов мира и найти все ответы на вопросы кроссворда можно также в специальном материале.

Ранее Пятый канал рассказывал, как подобрать вкусные мандарины к новогоднему столу.