Трамп требует от Китая отменить пошлины на американскую сельхозпродукцию

Американский лидер Дональд Трамп призвал китайские власти незамедлительно отменить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в том числе говядину и свинину, передает «Экономика сегодня».

Глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон не стал вводить второй пакет пошлин против китайских товаров.

…and I did not increase their second traunch of Tariffs to 25% on March 1st. This is very important for our great farmers — and me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 марта 2019 г.

— Я не стал повышать пошлины до 25% в рамках второго пакета 1 марта, мы хорошо продвинулись к соглашению по торговле. Это очень важно для наших славных фермеров и меня! — говорится в сообщении Трампа.

В начале декабря 2018 года в рамках саммита G-20 Дональд Трамп объявил о начале 90-дневных переговоров с Китаем по торговле.