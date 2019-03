Трамп требует от Китая отменить пошлины на американскую сельхозпродукцию

Американский лидер Дональд Трамп призвал китайские власти незамедлительно отменить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в том числе говядину и свинину, передает «Экономика сегодня».

Глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон не стал вводить второй пакет пошлин против китайских товаров.

…and I did not increase their second traunch of Tariffs to 25% on March 1st. This is very important for our great farmers — and me!