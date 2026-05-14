Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Июнь 2026 года станет месяцем ярких эмоциональных качелей. Первая половина месяца (до 13 июня) пройдет под знаком романтики и нежности: Венера и Юпитер вместе идут по знаку Рака, создавая атмосферу уюта, заботы и желания делать красивые жесты для любимых.

Это идеальное время для укрепления союзов, обсуждения совместных планов и приятных сюрпризов.

Для кого июнь станет серьезной проверкой на ревность и страсть, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

С 14 июня картина резко меняется. Венера переходит в знак Льва и сразу вступает в напряженный аспект с Плутоном. Этот период (до 23 июня) принесет в отношения многих знаков зодиака настоящую бурю: вспышки ревности, желание адреналина, выяснение отношений и проверку чувств на прочность. Звезды советуют не подавлять эмоции, а направлять их в безопасное русло.

«Общие рекомендации по периоду, а именно пощекотать нервы через совместный экстремальный опыт, как нельзя лучше подходят. Активный спорт, необычные приключения, походы на рок-концерты — все, где можно выплеснуть накопившийся адреналин, поможет сохранить отношения», — комментирует Виктория Лим.

С 23 июня напряжение начинает угасать. Венера выходит из жесткого аспекта с Плутоном, и до конца месяца знаки зодиака смогут насладиться заслуженным миром, гордостью за свои отношения и, возможно, ощутить ту самую «королевскую» гармонию.

Овен — любовный гороскоп на июнь 2026

До 13 июня в отношениях Овнов возможны разногласия и конфликты, которые дополнительно раздувает Юпитер. 14 июня может наступить перемирие, но из-за напряженного аспекта Венеры с Плутоном потребность в адреналине останется.

Компенсировать это лучше всего через совместный активный спорт и новые экстремальные приключения. Преодолев препятствия, с 23 июня до конца месяца Овны смогут наслаждаться гармонией и гордиться атмосферой в своих отношениях.

Телец — любовный гороскоп на июнь 2026

Начало месяца для Тельцов довольно гармонично, до 13 июня они будут чувствовать спокойствие. Но с 14 июня, когда Венера перейдет во Льва и встанет в аспект с Плутоном, Тельцы начнут ощущать давление и накал страстей в партнерстве.

Возможны конфликты и разбирательства. Напряжение несколько спадет с 23 числа, однако осадок недовольства может остаться до конца июня.

Близнецы — любовный гороскоп на июнь 2026

Отношения Близнецов будут без особых изменений до 13 июня. А вот начиная с 14 числа они почувствуют свежий ветерок страсти — либо в сложившемся союзе, либо через новые яркие знакомства. Этот тренд продлится до конца месяца. Особая удача на любовном поприще ждет Близнецов с 23 июня.

Рак — любовный гороскоп на июнь 2026

Почти вся первая половина месяца словно создана для усиления романтики чувств. Венера в обнимку с Юпитером идет по знаку Рака до 13 июня. Это время для обсуждения совместных ценностей и поиска вектора развития отношений.

Красивые широкие жесты и ухаживания помогут Ракам укрепить союз. С 14 июня данный тренд закончится, и Ракам стоит придерживаться общих рекомендаций (не поддаваться провокациям) до конца месяца.

Лев — любовный гороскоп на июнь 2026

До 13 июня Львы будут лишь издалека ощущать тенденции Венеры с Юпитером. А с 14 июня они уже во всю силу почувствуют влияние напряженной Венеры с Плутоном. В отношениях это ощутится как громкая вспышка: интенсивность и глубина чувств захлестнут Львов, возможны сцены ревности.

Общие рекомендации — пощекотать нервы через совместный экстремальный опыт — подходят как нельзя лучше. С 23 июня адреналиновая вспышка начнет угасать, и Львы наконец ощутят королевскую гордость и довольство своими отношениями.

Дева — любовный гороскоп на июнь 2026

Движение Венеры по знаку Рака с Юпитером благотворно скажется на отношениях Дев, сделает их теплее и гармоничнее. Громкие обещания и жесты для практичных Дев не имеют большого значения, но укрепить союз и обрести общие ценности вполне реально.

С 14 июня Девам актуальны общие рекомендации: не поддаваться на провокации, не устраивать сцен ревности партнеру, пока Венера идет в напряженном аспекте с Плутоном.

Весы — любовный гороскоп на июнь 2026

До 13 июня Весы могут ощущать напряженность в отношениях, вызванную недовольством со стороны партнера и несоответствием его высоким ожиданиям. Вероятно расхождение по целям и ценностям. Но дипломатичным Весам удастся наладить коммуникацию.

С 14 июня они почувствуют потепление в партнерстве. Однако общий тренд с 14 по 23 июня несет вероятность ревности и придирок, поэтому Весам стоит использовать свою фирменную дипломатичность и в этот период.

Скорпион — любовный гороскоп на июнь 2026

Скорпионам крупно повезло: до 13 июня у них прекрасный период для любви и романтики. Венера в Раке да еще с Юпитером способствует налаживанию отношений или поиску нового партнера.

А вот с 14 июня придет самый большой накал страстей — Венера в аспекте с Плутоном, управителем Скорпионов, вызовет настоящую бурю чувств. Чтобы эта буря не разрушила отношения, а укрепила их, стоит отправиться с партнером в экстремальное приключение в поисках новых ярких впечатлений.

Стрелец — любовный гороскоп на июнь 2026

У Стрельцов до 13 июня относительно спокойный период на любовном фронте. В текущих отношениях могут ощущаться расширение и амбиции, но новых знакомств особо не ожидается. А вот с 14 июня, когда Венера перейдет в знак Льва, велика вероятность интересных встреч и поворотов в текущих союзах.

Поддаваться бушующим страстям не стоит — тренд может затуманить восприятие. С 23 июня, когда небесная погода прояснится, дорога для налаживания отношений и ярких знакомств будет открыта.

Козерог — любовный гороскоп на июнь 2026

Козероги могут чувствовать давление и напряжение, пока Венера движется по Раку с Юпитером. Перекос в сторону отношений, необходимость решения семейных вопросов и претензии со стороны партнера способны вызывать чувство потерянности.

Поэтому Козерогам стоит заранее расставить приоритеты и осознанно уделить время и внимание сфере отношений. С 14 июня фокус с этой темы сойдет, и до конца месяца ситуация в отношениях Козерогов будет достаточно нейтральной.

Водолей — любовный гороскоп на июнь 2026

В отношениях Водолеев до 13 июня будет штиль. А вот с 14 числа в их спокойную жизнь придет буря чувств и накал страстей, начнется выяснение отношений. До 23 июня Водолеи могут ощущать, будто они в кинодраме переживают весь спектр эмоций.

Идеальная компенсация — активный спорт, необычные экстремальные приключения и совместные походы на рок-концерты. С 23 июня страсти улягутся, но тема отношений будет «фонить» в жизни Водолеев до конца месяца.

Рыбы — любовный гороскоп на июнь 2026

Для Рыб период до 13 июня идеален для построения и укрепления отношений. Венера в Раке любит романтику, глубину и гармонию — так же, как и Рыбы. Это отличное время для приятных знакомств, красивых поступков и нежных признаний. А вот с 14 июня этот поддерживающий тренд закончится, активность на любовном фронте снизится.

Рыбам стоит быть аккуратнее и не поддаваться возможным провокациям в отношениях. В остальном до конца месяца в отношениях Рыб преобладает спокойствие и тишина.