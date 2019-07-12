В Дагестане нашли необычный способ переправы урожая абрикосов. В этом году фруктовые сады просто ломятся от сочных плодов. Только успевай собирать. Одна беда для местных жителей — нет дороги. Путь преграждает горная река.

Чтобы переправлять фрукты с берега на берег над бурным потоком протянули металлический трос с подвесной люлькой. Местные садоводы говорят, строить плотину — невыгодно. На лодке — небезопасно, горная река слишком стремительна. А такая переправа еще ни разу не подводила.

Только за этот сезон таким способом перевезли тонну абрикосов. Особенный вкус местных плодов оценил Мурад Магомедов.

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