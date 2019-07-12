В Дагестане придумали новый способ транспортировки абрикосов — репортаж

, 19:15 Эфирная новость 32

Небывалый урожай фруктов было сложно отправить на реализацию из-за горной реки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Дагестане нашли необычный способ переправы урожая абрикосов. В этом году фруктовые сады просто ломятся от сочных плодов. Только успевай собирать. Одна беда для местных жителей — нет дороги. Путь преграждает горная река.

Чтобы переправлять фрукты с берега на берег над бурным потоком протянули металлический трос с подвесной люлькой. Местные садоводы говорят, строить плотину — невыгодно. На лодке — небезопасно, горная река слишком стремительна. А такая переправа еще ни разу не подводила.

Только за этот сезон таким способом перевезли тонну абрикосов. Особенный вкус местных плодов оценил Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детей в Дагестане кормили опасным суррогатом.

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +6°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

19:33
Во «Вконтакте» опубликовали фрагмент фильма «Король Лев»
19:27
Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске после операции — фото
19:15
В Дагестане придумали новый способ транспортировки абрикосов — репортаж
18:59
Похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах
18:47
Глава Петербурга рассказал об уникальной специальности на Кировском заводе
18:39
В Карачаево-Черкесии ищут четырех туристов, перевернувшихся на катамаране

Сейчас читают

«Русалка!» Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике
«Береги себя!» Звезда фильма «САШАТАНЯ» перепугала поклонников — фото
«Вне образа»: 45-летняя Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа с дачи

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги