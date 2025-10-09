Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших

В православной традиции существуют специальные даты, посвященные памяти умерших — родительские субботы. В эти дни верующие приходят в храмы, чтобы помолиться за души усопших близких. Затем они отправляются на кладбища, чтобы убрать могилы и почтить память родных.

Одна из таких суббот приходится на октябрь и называется Покровской. Какие традиции с ней связаны и почему она отсутствует в официальном церковном календаре — читайте на 5-tv.ru.

Когда состоится Покровская родительская суббота в 2025 году

Каждый год Покровская родительская суббота отмечается в разные дни, в зависимости от дня недели Покрова Пресвятой Богородицы. Сам православный праздник всегда приходится на 14 октября. В 2025 году Покровская родительская суббота выпадает на 11 октября.

Иногда возможна ситуация, когда этот день совпадает с памятью апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который отмечается 9 октября. В таком случае поминальные богослужения переносят на воскресенье, чтобы дать возможность верующим достойно почтить как святого, так и своих усопших.

Такая практика демонстрирует уважение к церковным обычаям и сохраняет духовную значимость этих дней.

История возникновения Покровской родительской субботы

В отличие от других родительских суббот, Покровская не является общецерковной и отмечается не всей Русской Православной Церкви (РПЦ). Изначально заупокойные службы в этот день совершались только на территории Казанской епархии, и связано это с важными историческими событиями.

В основе лежит память о событиях 1552 года. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы войска Ивана IV Грозного взяли столицу Казанского ханства. В день победы по городу прошел крестный ход. На месте ханской ставки заложили православный храм, который стал Благовещенским собором.

Позднее, митрополит Казанский Гермоген (в будущем — патриарх Московский) выступил с инициативой увековечить память воинов, павших в бою за город. 9 января 1592 года он обратился к патриарху Иову с просьбой установить отдельный день поминовения.

Патриарх Иов одобрил идею митрополита, и 25 февраля 1592 года вышел указ о панихидах, предписав поминать всех православных воинов, павших под Казанью и во время казанских сражений. Панихиды следовало проводить в Казани и по всей Казанской митрополии по субботам после Покрова Пресвятой Богородицы.

Со временем этот обычай распространился и вышел за пределы региона. Сегодня память об усопших в Покровскую родительскую субботу чтят не только в Татарстанской митрополии, но и в Екатеринбургской, Вятской, Удмуртской и других епархиях.

Традиции Покровской родительской субботы

Поминальные службы начинаются накануне, вечером в пятницу. Верующие могут посетить храм, подать записки с именами умерших и вознести молитвы за упокой их душ.

Даже если в ближайшем приходе Покровская родительская суббота не отмечается, ничто не мешает христианину помолиться дома — своими словами или с помощью молитвослова. Главное, чтобы молитва исходила от сердца и была выражением любви и памяти.

Как пишут «Известия», протоиерей Николай Ельчев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Ламишино, рассказал, что раньше существовал обычай поминовения в кругу соседей. Люди заходили друг к другу, приносили пироги, хлеб и угощения, а после службы раздавали пищу прохожим с просьбой помянуть усопших.

Традиции этого дня могли различаться в зависимости от местности. В Удмуртии, например, было принято приносить на кладбище выпечку из нового урожая зерна, чтобы попрощаться с умершими до весны.

В Заонежье к этому дню забивали скот и готовили мясные блюда, в Белоруссии устраивали общую трапезу — праздник называли «Покровскими дедами» или «дзядами», что означает «души предков».

Сегодня верующие тоже могут устраивать поминальные обеды, в меню которых традиционно входят кутья и блины.

Николай Ельчев добавил, что на таких поминках следует читать Псалтирь — ветхозаветную книгу, включающую 150 псалмов.

После службы многие отправляются на кладбище — молиться можно как самостоятельно, так и пригласив священника для совершения панихиды на могиле.

Что разрешено делать в Покровскую родительскую субботу

В этот день рекомендуется делать добрые дела — помогать тем, кто нуждается, подавать милостыню, убирать на могилах близких, с теплотой вспоминать усопших и делиться историями о них.

Можно посвятить этот день памяти близких, продолжив традиции, которые были им дороги при жизни.

Чего стоит избегать в Покровскую родительскую субботу

Существуют в этот день и определенные запреты. Не следует:

Нельзя говорить плохо о покойных;

Не стоит много плакать и излишне скорбить;

Ссоры и ругань в этот день недопустимы;

Работа, включая домашние дела, в родительскую субботу запрещена. Постарайтесь завершить все дела заранее, в пятницу, или перенести их на другой день.;

Употреблять алкоголь во время поминальной трапезы строго не рекомендуется — она не должна превращаться в застолье.

Не стоит тратить время на праздные разговоры, пустое веселье и развлечения;

На поминальной трапезе вместо спиртного пьют квас или кисель. Также не принято оставлять еду на кладбище — лучше раздать угощения нуждающимся, съесть самим или унести домой.

Богослужения и молитвы в Покровскую родительскую субботу

Родительские субботы — дни поминовения усопших. Верующие вспоминают близких накануне. Вечером перед субботой проводят панихиду — парастас. В субботу служба начинается с заупокойной литургии, а затем — панихида.

Люди молятся не только за родных, но и за всех умерших. Особое внимание уделяется тем, кто одинок и некому помолиться за них. Можно передать записку с именами, чтобы их помянули.

Молиться можно не только в храме, но и на кладбище. Читают любые молитвы об усопших: молитву за христианина, молитву вдовы или вдовца.

Как молиться за усопших в Покровскую родительскую субботу

Искренние молитвы имеют значение. Считается, что с их помощью души усопших обретают покой. Молитвы близких могут способствовать прощению грехов умершего.

Хорошо, если вспоминать добрым словом усопших каждый день, а не только в специальные дни.

Зачем верующие несут продукты в церковь в Покровскую родительскую субботу

Традиция приносить продукты в церковь имеет глубокий смысл для православных. Раньше в эти дни верующие собирались в храмах, накрывали общий стол и поминали усопших.

Сегодня продукты, переданные в церковь, идут нуждающимся. Можно принести хлеб, крупы, овощи и другие продукты, но мясо и мясные продукты приносить не принято.

Посещение кладбища на Покровскую родительскую субботу

Многие следуют негласной традиции приносить разнообразную еду на кладбище в родительскую субботу, оставляя часть продуктов прямо на могилах. Однако эта практика не имеет отношения к православной традиции.

Не стоит приносить алкогольные напитки или устраивать шумные застолья со спиртными напитками на кладбище. Вместо этого можно зажечь лампаду на могиле (соблюдая правила пожарной безопасности) и помолиться за усопшего.

Народные приметы на Покровскую родительскую субботу

Хотя церковь не одобряет примет, на Руси сложилась традиция следить за природой в православные праздники. По погоде и поведению животных предсказывали грядущую зиму и урожай.