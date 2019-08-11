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  4. В сети появилось изображение гибрида «Буханки» с Hummer — фото

В сети появилось изображение гибрида «Буханки» с Hummer — фото

, 13:32 Фото 91

Концепт УАЗа нового поколения получил название H-UAZ.

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Фото, видео : cardesign.ru

В интернете появился дизайн-проект гибрида американского Hummer с легендарной советской «Буханкой». Концепт создал независимый дизайнер Александр Исаев и назвал H-UAZ. Он пояснил, что для гипотетического автомобиля предусмотрены два варианта кузова — фургон и пикап.

Как пишет «Российская газета», в облике H-UAZ прочитываются обе модели, которые объединяет «квадратный» силуэт, фары круглой формы и крупная решетка радиатора.

«Скелет» фантастического внедорожника представляет собой рамную конструкцию с надстроенным кузовом с изогнутыми модульными панелями, позволяющими со всех сторон защитить стекла.

В пассажирском варианте автомобиль может вмесить до восьми человек. Трехместные задние сиденья расположены по бокам и повернуты друг к другу. А передние двери открываются против хода движения, что облегчает доступ в кабину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ульяновский автозавод выпустил новую модель «Буханки», получившую название «Трофи».

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