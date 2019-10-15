Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни

Ким Кардашьян назвала «самым страшным моментом в своей жизни» нападение грабителей в 2016 году в Париже, когда у нее украли кольцо с бриллиантом в 20 карат. Тогда телезвезда была уверена, что ее убьют. Всю эту историю в подробностях Ким описала в воскресном телешоу E! Hollywood Story.

По ее словам, она поняла, насколько стала знаменитой, когда французские преступники увидели в соцсетях ее фото с дорогим украшением и на неделе моды в Париже пробрались в ее гостиничный номер. Сестры Ким Кортни и Кендалл были в этот момент на ужине, а с ними и телохранители.

«Как раз когда я собиралась спать, я услышала, как парни бегут по лестнице. Они потребовали кольцо и украшения, и чтобы я не сопротивлялась. Я просто отдала им все, и они связали меня. Они намотали мне скотч на глаза и рот. Это было самое страшное, что я когда-либо пережила за всю свою жизнь. Просто думала, что умру, готовилась к моменту, когда они застрелят меня. Эти десять минут действительно изменили всю мою жизнь», — приводит слова Ким Кардашьян Daily Mail.

Грабители забрали драгоценности на десять миллионов долларов и покинули здание.

Когда Ким освободилась от пут, позвала сестру Кортни. Телезвезда говорит, что ее ноги отказывались повиноваться, она упала на пол. Позже Кардашьян вместе с сестрой ответила на все вопросы полиции и просто покинула гостиницу.

«И как бы безумно это ни прозвучало, я бы не отказалась от этого опыта — ради урока, который я извлекла из него», — заявила знаменитость.

Через несколько месяцев, как писал 5-tv.ru, по подозрению в причастности к ограблению Кардашьян полиция арестовала 16 человек.