Бой «Сергей Ковалев VS Сауль Альварес»: Кто «Тузик», а кто «грелка»?

Постаревший Ковалев, потяжелевший Альварес

Для каждого из соперников этот поединок может оказаться не просто главным в карьере, но и последним — да-да, именно так. Для Ковалева — в силу возраста, все-таки Сергею уже 36 лет, и пусть спорт уже перестал быть занятием исключительно молодых, годы берут свое. Не каждому же, в конце концов, быть Джорджем Форманом, которому удалось стать чемпионом мира в 45. Тревожные звонки в карьере россиянина стали звенеть еще пару лет назад, когда он потерпел два кряду поражения от Андре Уорда. А когда «Крашер» проиграл первый бой Элейдеру Альваресу (не путать с Саулем), казалось, что его карьере пришел конец. Но затем последовал успешный матч-реванш с колумбийцем, подкрепленный победой над Энтони Ярдом в августе этого года. Вроде бы кризис среднего возраста преодолен, однако пугает нестабильность Сергея, которая со временем превращается в систему.

Фото: globallookpress.com

Что касается «Канело», то он, несмотря на семилетний гандикап перед россиянином, рискует не меньше своего ближайшего соперника. Мексиканцу оказалось скучно и тесно в своей родной весовой категории. Альварес разобрался со всеми «высококачественными» средневесами современности — Амиром Ханом, Хулио Сезаром Чавесом, Дэниелом Джейкобом и, конечно же, Геннадием Головкиным. Подшефному Оскара де ла Хойи уже даже неинтересны никакие финансовые коврижки, обещанные за третий бой с GGG. И вот теперь «Рыжий» решил перейти на новый уровень и попробовать себя в первом тяжелом весе.

Фото: globallookpress.com

Однако это очень рискованный шаг, и непонятно, чем закончится стремление поистине гениального боксера обмануть природу. Похоже, Альварес, начавший свою карьеру еще с полусредней весовой категории (до 66,68 кг), не совсем отдает себе отчет в том, какой урон ему может нанести противник, который еще в любителях был полутяжем, да и всех своих побед на профи-ринге добился именно в весе до 79,4 кг. Вспоминая, как трудно «Канело» переносил удары куда более легкого Головкина, можно только представить, что его может ждать в противостоянии с Ковалевым, который 29 из 34 своих побед в профессиональной карьере добыл нокаутом. В общем, рискуют оба, и для каждого из соперников поражение может оказаться фатальным.

«Ковалев — Альварес»: Прогнозы и гонорары

В прогнозах перед боем недостатков нет, причем они кардинально разные. Одни полагают, что Ковалев разорвет Альвареса, как Тузик грелку — просто потому, что у него будет серьезное преимущество в весе, и стоит Сергею пару раз как следует попасть, латиноамериканец «поплывет».

Другие считают, что заведомым превосходством обладает как раз «Канело», поскольку он ниже и легче, отчего более подвижен. И если Сауль будет методично проверять на прочность корпус Ковалева, россиянину проблем не избежать.

Есть и те, кто не отдает предпочтение ни одному из противников. В частности, прекрасно знающий мексиканца Головкин видит предстоящий бой спором равных и достойных друг друга боксеров.

На традиционной дуэли взглядов, предшествующей бою, оба спортсмена были подчеркнуто вежливы по отношению к друг другу.

«Ковалев — лучший в полутяжелом весе, именно поэтому мы его и выбрали. Мы стремимся написать историю, сражаясь с одним из лучших боксеров», — сказал Альварес после того, как впервые встретился с россиянином лицом к лицу.

«Альварес — настоящий боец, не то, что Андре Уорд. Мне нравится драться с такими. Для меня это будет самый важный поединок в карьере. Он — лучший из боксеров вне зависимости от весовой категории. А я лучший в своем весе. Так что впереди очень хороший бой», — ответил мексиканцу Ковалев.

Регламент боя, в котором разыграется звание чемпиона мира по версии WBO, предусматривает проведение 12-ти раундов, и велика вероятность того, что поединок пройдет по полной программе. Но чем бы он ни завершился, уже понятно, что оба его участника окажутся в финансовом выигрыше. Гарантированный гонорар челябинского «Крашера» составит 12 миллионов долларов, мексиканская «Корица» заработает в два с половиной раза больше — 30 миллионов «вечнозеленых», причем вне зависимости от исхода боя. И в этом нет ничего удивительного, «Канело» на данный момент — самый кассовый боксер мира, и подраться с ним — это все равно, что спеть дуэтом со Стингом. В общем, на безбедную старость хватит обоим.

Когда и где смотреть бой «Ковалев — Альварес»

Поединок пройдет в Лас-Вегасе, под сводами 17-тысячной «MGM Grand Garden Arena», где в свое время Майк Тайсон откусил ухо у Эвандера Холифилда, а позже был застрелен известный американский рэпер Тупак Шакур. Из-за близости мексиканской границы вполне ожидаемо, что «Канело» будет обеспечена колоссальная шумовая поддержка, но вряд ли это серьезно скажется на ходе противостояния.

Бой Ковалев — Альварес в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в воскресенье, 3 ноября, в 06:50 по московскому времени.

Владимир Жарков

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