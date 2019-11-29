За «Зенит»

«Зенит» — единоличный и безоговорочный лидер РПЛ, «Спартак» скромно притаился на шестом месте в таблице, и это не та позиция, из которой можно будет по весне совершить стремительный рывок к призовому пьедесталу — отставание «красно-белых» от «сине-бело-голубых» измеряется 17 очков. Для сравнения: от зоны прямого вылета «спартаковцев» отделяет всего-навсего пять баллов — как говорится, почувствуйте разницу.

Питерцы выиграли у москвичей матч первого круга, с которого и началась черная полоса столичной команды. Из шести предыдущих встреч чемпионата в пяти «зенитчики» победили и одну свели вничью. Они не увольняли главного тренера по ходу сезона. А не далее как во вторник коллектив Сергея Семака здорово подзарядил свои батарейки положительным настроением, в пух и прах разбив в Лиге чемпионов «Лион». Лучших эмоций перед битвой с самым принципиальным своим соперником и придумать сложно.

Преимущества «зенитчиков» перед «спартачами» можно перечислять еще долго, однако это совершенно бессмысленное занятие. В противостоянии этих соперников изначального фаворита не может быть по определению, хотя, конечно, у клуба с берегов Невы шансов на победу объективно больше — просто из-за того, что он будет принимать «народную команду» на своей территории.

За «Спартак»

Сразу после матча с «Лионом» голкипера «Зенита» Михаила Кержакова спросили, что он думает о предстоящей игре в чемпионате России, на что вратарь ответил буквально следующее:

— По поводу нашего следующего матча: «Спартак» — это «Спартак». Он не середняк и никогда им не будет.

В принципе, в двух этих предложениях отражено все отношение футболистов питерского клуба к матчу с «красно-белыми». В каком бы состоянии ни находился «Спартак», «Зенит» всегда будет его побаиваться. Сейчас же москвичи, ко всему прочему, совершенно непредсказуемы, их новый рулевой Доменико Тедеско способен удивить Семака — как выбором тактики, так и исполнителей на игру. А еще совсем недавно он наглядно продемонстрировал, как может удачно противостоять сопернику, посреди недели выступавшему в Лиге чемпионов. В 14-м туре «Спартак» по запчастям разобрал «Локомотив» — как раз после того, как «железнодорожники» едва не огорчили «Ювентус» в Турине. И, конечно же, гости будут подогреты реваншистскими амбициями — им, безусловно, захочется поквитаться с «Зенитом» за обидное поражение в первом круге.

Матч «Зенит» — «Спартак»: Что говорит статистика?

О том, что отдавать заранее победу одной из сторон, как минимум, недальновидно, красноречиво свидетельствует и статистика. Из десяти последних очных дуэлей четыре остались за «Зенитом», три — за «Спартаком», столько же раз противники не могли выявить сильнейшего. Если взглянуть на всю историю противостояния этих клубов, то существенным преимуществом, добытым еще в чемпионате и Кубке СССР, пока еще владеют «спартачи» — у них 58 победи при 41-м выигрыше «зенитчиков» и 40 ничейных результатах. Однако в российские времена показатели соперников абсолютно равные: по 19 побед каждой из сторон и 15 случаев мирного исхода.

Матч «Зенит» — «Спартак»: А судьи кто?

В ближайшее воскресенье нас ждет во всех смыслах большое сражение, ход которого во многом будет зависеть от работы судейской бригады. Кому же выпала честь обслуживать самый взрывоопасный матч тура? Распоряжаться свистком и карточками доверено Виталию Мешкову, флажки в руки вручат Максиму Гаврилину и Алексею Стипиди, контролировать ход замен и следить за порядком на скамейках запасных будет резервный арбитр Павел Кукуян. Большой резонанс вызвала кандидатура судьи, которому предстоит отвечать за систему видеопомощи VAR, им станет никто иной, как Михаил Вилков — судья, отстраненный от работы на играх РПЛ в поле, но чудесным образом получивший назначение в просмотровый кабинет, в котором могут приниматься решения не менее важные, чем главным арбитром.

Матч «Зенит» — «Спартак»: Где и когда смотреть?

Центральный матч 18-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 1 декабря, на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. За прямой трансляцией игры можно будет следить на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также порталах sportbox.ru и matchtv.ru, начиная с 18:25.

Владимир Жарков

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