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Путин: ВМФ РФ в этому году получит более 480 образцов вооружений

, 20:34 Эфирная новость 55

Морские стратегические ядерные силы будут модернизированы в современные атомные подводные крейсеры типа «Борей» с баллистическими ракетами «Булава».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Темпы оснащения Военно-Морского Флота России сбавлять нельзя. Об этом президент заявил в Сочи на очередном совещании с представителями Минобороны и ОПК.

Глава государства обратил внимание, что совокупные военные расходы стран НАТО составляют более 70 процентов общемирового объема военных расходов.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому возвращаясь к повестке нашего совещания, отмечу, что техническому переоснащению Вооруженных Сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе, разумеется, и модернизации Военно-Морского Флота России», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, в текущем году ВМФ, в рамках гособоронзаказа, получит более 480 основных образцов вооружения и техники, в том числе подводные лодки и наземные корабли. Морские стратегические ядерные силы будут модернизированы в современные атомные подводные крейсеры типа «Борей» с баллистическими ракетами «Булава».

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