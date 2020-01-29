  1. Пятый канал
  4. Студента колледжа жестоко зарезали у торгового павильона в Волгограде

Студента колледжа жестоко зарезали у торгового павильона в Волгограде

, 23:31 | Игорь Рязов 18

Подозреваемый в убийстве и его жертва ранее были судимы.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Шестнадцатилетний студент Академического колледжа Волгограда скончался от ножевого ранения в одной из городских больниц. Как стало известно 5-tv.ru, полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. 

Инцидент произошел вечером 29 января у торгового павильона на Новодвинской улице. Здесь повздорили 16-летний студент-первокурсник и молодой человек 20 лет. Во время ссоры последний выхватил нож и ударил им подростка в шею.

Из-за ранения студент колледжа потерял много крови. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу, но спасти не смогли. Подросток скончался в реанимации.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве. Он находится на допросе в отделе Следственного комитета. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

И подозреваемый в убийстве, и скончавшийся студент ранее были судимы. Первый обвинялся в краже (статья 158 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). Студент привлекался к ответственности за грабеж (статья 161 УК РФ).

Недавно 5-tv.ru сообщал о жестком убийстве ножом жительницы Новосибирска. Момент нападения на нее попал на видео.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Последние новости

23:31
Студента колледжа жестоко зарезали у торгового павильона в Волгограде
23:17
Ракету выпустили по Израилю с территории сектора Газа
23:09
Адвокат помилованной Наамы Иссахар рассказал, когда она выйдет из колонии
22:51
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме
22:44
В России планируют запретить распределение долгов по ЖКХ между жильцами
22:38
Нефтяной танкер загорелся у берегов ОАЭ

Сейчас читают

Астрофизики сообщили, когда ждать губительную для Земли супервспышку на Солнце
Ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости Lentainform

Загрузка...