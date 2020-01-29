Студента колледжа жестоко зарезали у торгового павильона в Волгограде

Шестнадцатилетний студент Академического колледжа Волгограда скончался от ножевого ранения в одной из городских больниц. Как стало известно 5-tv.ru, полиция уже задержала подозреваемого в убийстве.

Инцидент произошел вечером 29 января у торгового павильона на Новодвинской улице. Здесь повздорили 16-летний студент-первокурсник и молодой человек 20 лет. Во время ссоры последний выхватил нож и ударил им подростка в шею.

Из-за ранения студент колледжа потерял много крови. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу, но спасти не смогли. Подросток скончался в реанимации.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве. Он находится на допросе в отделе Следственного комитета. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

И подозреваемый в убийстве, и скончавшийся студент ранее были судимы. Первый обвинялся в краже (статья 158 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). Студент привлекался к ответственности за грабеж (статья 161 УК РФ).

Недавно 5-tv.ru сообщал о жестком убийстве ножом жительницы Новосибирска. Момент нападения на нее попал на видео.