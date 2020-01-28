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Момент жестокого убийства жительницы Новосибирска попал на видео

, 20:40 | Анастасия Игонина 222

Бывший сожитель 33-летней женщины подкараулил ее в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

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Фото, видео: Instagram @svodka54, globallookpress.com /Christoph Reichwein

На камеру видеонаблюдения в Новосибирске попало жестокое убийство 33-летней женщины. Нападавший несколько раз ударил девушку ножом. Трагедия произошла днем 27 января.

В кадре видно, как молодая женщина входит в подъезд и нажимает на кнопку вызова лифта. Со стороны почтовых ящиков к ней подходит мужчина. Судя по жестам, он начинает диалог — приобнимает девушку одной рукой за плечо, повторно вызывает лифт, а затем несколько раз наносит удары собеседнице в живот, двигаясь вместе с ней в сторону выхода. Камера на улице зафиксировала, как мужчина выходит из подъезда и прячет за пазуху предмет, похожий на нож в ножнах.

По словам свидетелей, девушка после нападения была жива — ей удалось добраться до соседей и попросить помощи. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось — потеряла слишком много крови. По некоторым данным, погибшая была беременна.

Личность нападавшего установлена — им оказался 34-летний Рустам Ф. По имеющейся информации, погибшая жила с ним, но сбежала и скрывалась, снимая квартиру. Мужчине удалось покинуть город, но к настоящему времени он найден и задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать двоих детей нашли убитой на кладбище в Подмосковье.

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