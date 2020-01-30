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  4. Кассир «Дикси» в Москве убил покупателя одним ударом

Кассир «Дикси» в Москве убил покупателя одним ударом

, 11:57 | Василий Заика 357

Сотрудник супермаркета заподозрил мужчину в краже и нанес травму, оказавшуюся смертельной.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев, /Александр Казаков, 5-tv.ru

Кассир супермаркета «Дикси» в Москве подозревается в убийстве покупателя одним ударом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 20 января в торговой точке на Симферопольском бульваре.

По предварительным данным, сотрудник заподозрил посетителя в краже и попытался задержать мужчину. В ходе разбирательств произошла ссора, во время которой 26-летний кассир ударил 38-летнего покупателя в грудь.

Через несколько дней, 26 января, пострадавший мужчина скончался в своей квартире. По данным следствия, травма, полученная в ходе потасовки, привела к разрыву внутренних органов и огромной кровопотере.

Сотрудник «Дикси» был задержан правоохранителями 29 января. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кассиру грозит до 15 лет тюрьмы. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студента колледжа жестоко зарезали у торгового павильона в Волгограде.

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