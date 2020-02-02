Нападение в Лондоне совершил террорист-смертник

Полиция Великобритании подтвердила, что прохожих в Лондоне атаковал террорист-смертник. Об этом с места событий рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

«Мы находимся на юге Лондона, где несколько минут назад террорист-смертник — это уже подтвердила полиция — напал на прохожих. Человек был с ножом, он начал нападать на людей и наносить им увечья», — сказал Акимов.

Он отметил, что информации о состоянии пострадавших пока нет. Некоторые могли скончаться в результате теракта.

«Мужчину застрелил полицейский, причем он был в гражданской одежде. Сейчас все подъезды, все дороги к этому месту перекрыты полицией», — добавил корреспондент, показав ограждения.

По его словам, на месте происшествия очень много полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Они уже подтвердили версию теракта. У подозреваемого был нож, на теле висели «какие-то канистры серебряного цвета». Их содержимое пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракт произошел на юге Лондона. Неизвестный наносил ножевые ранения прохожим.