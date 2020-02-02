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На юге Лондона неизвестный нанес ножевые ранения прохожим

, 18:21 | Светлана Шевченко Срочная новость 94

Нападавший застрелен прибывшей на место полицией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @NewsAlertUK_, @ConflictsW

На юге Лондона неизвестный нанес ножевые ранения прохожим. Нападавший застрелен прибывшей на место полицией.

Рассматривается версия теракта, но официальных заявлений пока не поступало.

5-tv.ru следит за поступающей информацией.

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