В Саратове мужчину зарезали за курение чужих сигарет

Жителя Саратова зарезали среди бела дня за курение чужих сигарет, сообщает региональный СК. Трагедия разыгралась в одном из частных домов на улице Тракторная в Кировском районе.

Следователи выяснили, что 40-летний мужчина пригласил к себе 50-летнего приятеля поговорить «за жизнь» и выпить. Во время застолья хозяин заметил, что гость частенько прикладывается к его пачке сигарет и сделал замечание. Разгоряченный спиртным его приятель не обратил внимание на претензию инициатора пирушки и вновь взял табачное изделие.

Недолго думая, хозяин дома схватил нож и набросился на собутыльника. В результате полученных травм любитель чужих сигарет скончался на месте. Несмотря на произошедшее, владелец табачных изделий преспокойно отправился спать.

Примечательно, что об убийстве в полицию сообщили врачи скорой помощи, которые случайно зашли в дом предполагаемого убийцы по ошибке. Злоумышленник был задержан и уже предстал перед судом. Мужчина проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима.