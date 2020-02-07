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  4. В Ленобласти состоявшую в интимных отношениях с отцом девочку изнасиловал дед

В Ленобласти состоявшую в интимных отношениях с отцом девочку изнасиловал дед

, 10:12 | Василий Заика 617

Правоохранительные органы выясняют подробности из ряда вон выходящих семейных отношений.

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

Несовершеннолетнюю жительницу Ленинградской области, состоявшую в интимных отношениях с собственным отцом, изнасиловал ее же дед. Как стало известно 5-tv.ru, из ряда вон выходящий инцидент произошел в деревне Раздолье Приозерского района.

16-летняя девушка и ее 38-летний отец в один из январских дней выпивали вместе в гараже. В какой-то момент близкие родственники ощутили непреодолимое физическое влечение друг к другу и тут же предались любовным утехам. Впоследствии инцест повторился еще несколько раз уже в квартире мужчины.

Когда девушка в очередной раз пришла к отцу на свидание, ее 64-летний дед, воспользовавшись отсутствием сына, изнасиловал внучку.

В криминальных обстоятельствах семейных отношений разбираются следователи. Пострадавшая направлена на экспертизу.

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