Фигурантов дела «Сети»* приговорили к реальным срокам

Обвинительные приговоры вынес фигурантам дела о создании террористической организации «Сеть»* Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе. Как сообщает «КоммерсантЪ», обвиняемые получили реальные сроки от шести до 18 лет колонии.

Наибольший срок получил Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считало создателем организации — 18 лет в колонии строгого режима. Чуть меньше дали другому руководителю «Сети»* Илье Шакурскому — 16 лет. Все приговоры были вынесены в соответствии со сроками, которые просил для фигурантов государственный обвинитель.

Все обвиняемые не признали вину. Исключением стали эпизоды Михаила Кулькова и Максима Иванкина, которые признали покушение на сбыт наркотиков.

Дело «Сети»* появилось в 2017 году. ФСБ обвинила участников пензенского объединения в создании террористического сообщества и попытке свержения государственного строя. Силовики утверждали, что ячейки организации были разбросаны по стране — от Москвы и Петербурга до Омска и Пензы. Всего в деле были признаны обвиняемыми 11 человек. При вынесении приговоров суд учел время, проведенное фигурантами под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ попросил суд отправить в психиатрическую больницу обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре.

* — запрещена в РФ.