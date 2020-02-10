СК попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ попросил суд отправить обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре в психбольницу на принудительное лечение. В ведомстве отметили, что предполагаемый злоумышленник нуждается в оказании специализированной медицинской помощи.

«По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», — отмечается в сообщении ведомства.

36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев в октябре 2019 года беспрепятственно прошел в детский сад «Сказка» во время тихого часа и в спальне зарезал шестилетнего мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемому в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре слышатся голоса.