«Просто неприязнь»: школьник рассказал о стрельбе в лицо иностранцу в Петербурге

Один из школьников, задержанных в Санкт-Петербурге по подозрению в выстреле в лицо гражданину Узбекистана из светошумового пистолета «Пионер», рассказал 5-tv.ru подробности случившегося.

Подросток сообщил, что вечером 7 февраля встретился с приятелями у станции метро «Проспект Ветеранов». Они гуляли в течение какого-то времени, в итоге оказавшись у Полежаевского парка.

«Встретили двух мужчин. Мы на них напали, потом отбежали <…> и разошлись по домам», — рассказал школьник, подтвердив, что мужчины попались им случайно.

Он добавил, что не знал о наличии светошумового пистолета у своего приятеля. По его словам, как таковой ссоры перед выстрелом в лицо другому человеку не было.

«Просто неприязнь, можно сказать», — попытался объяснить он мотив.

После стрельбы группа молодых приятелей побила второго мужчину и скрылась с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания подозреваемых в стрельбе была задержана вечером 10 февраля. Двое из них оказались школьниками, еще двое — совершеннолетними. После допроса троих из них отпустили: по уголовному делу они проходят свидетелями. Обвиняемым остается школьник 2003 года рождения.