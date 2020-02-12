Двое школьников избили медсестру и сбежали из психушки в Подмосковье

Двое несовершеннолетних сбежали из психбольницы в городе Орехово-Зуево Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, побег сопровождался дракой.

Инцидент произошел 11 февраля в Московской областной психиатрической больнице № 8. В ней находились двое 14-летних школьников.

Покинуть учреждение они решили боем: для побега им пришлось побить медсестру из детского отделения.

Сотрудница учреждения обратилась в полицию, после чего беглецов быстро нашли. Обстоятельства происшествия уточняются.