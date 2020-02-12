Двое школьников избили медсестру и сбежали из психушки в Подмосковье
| Игорь Рязов Криминал 35
Подростков уже нашли.
Фото: РИА Новости / Ю. Иванов
Двое несовершеннолетних сбежали из психбольницы в городе Орехово-Зуево Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, побег сопровождался дракой.
Инцидент произошел 11 февраля в Московской областной психиатрической больнице № 8. В ней находились двое 14-летних школьников.
Покинуть учреждение они решили боем: для побега им пришлось побить медсестру из детского отделения.
Сотрудница учреждения обратилась в полицию, после чего беглецов быстро нашли. Обстоятельства происшествия уточняются.
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