Двое школьников избили медсестру и сбежали из психушки в Подмосковье

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Игорь Рязов
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Подростков уже нашли.

Фото: РИА Новости / Ю. Иванов

Двое несовершеннолетних сбежали из психбольницы в городе Орехово-Зуево Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, побег сопровождался дракой.

Инцидент произошел 11 февраля в Московской областной психиатрической больнице № 8. В ней находились двое 14-летних школьников.

Покинуть учреждение они решили боем: для побега им пришлось побить медсестру из детского отделения.

Сотрудница учреждения обратилась в полицию, после чего беглецов быстро нашли. Обстоятельства происшествия уточняются.

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