Тайна последних дней: сыновья Кашпировского потребовали от вдовы раскрыть причину его смерти

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Дети психотерапевта готовы на проверку на полиграфе и тест ДНК — лишь бы получить доступ к медицинским документам отца.

Что случилось с сыновьями Анатолия Кашпировского — где они

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Сыновья Кашпировского потребовали от вдовы объяснить обстоятельства его смерти

Сергей и Алексей, сыновья знаменитого психотерапевта Анатолия Кашпировского, публично обратились к вдове психотерапевта Гулизар Чалбаш с призывом разъяснить обстоятельства его ухода из жизни. Об этом пишет KP.RU.

Наследники добиваются документально подтвержденных ответов на несколько вопросов: каков был диагноз и официальная причина смерти, какие медикаменты Кашпировский принимал в свои последние дни и кто их выписывал.

Сергей и Алексей требуют предоставить возможность изучить медицинские документы с привлечением уполномоченных специалистов, а также объяснить, по какой причине после кончины Кашпировского вдова перестала общаться с сыновьями. Отдельно дети психотерапевта подняли темы проверки на полиграфе, сдачи теста ДНК и пропажи видео с YouTube-канала психотерапевта.

Одновременно Сергей и Алексей акцентируют: никаких обвинений они не предъявляют, а лишь намерены установить факты и отделить их от домыслов. Публичное обращение они рассматривают как вынужденный шаг.

Церемония прощания с Анатолием Михайловичем состоялась 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, однако после нее гроб вывезли, не предав земле. По имеющимся сведениям, при жизни Кашпировский завещал родным похоронить его в Виннице — рядом с родителями и дочерью Еленой, трагически погибшей в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на траурную церемонию прощания с Анатолием Кашпировским в Москве приехала его супруга Гулизар Чалбашова. Находясь в большом зале Троекуровского кладбища, она не смогла сдержать слез. Родные и знакомые старались постоянно находиться рядом с ней.  Попрощаться с Кашпировским собрались десятки человек. Среди них были близкие, друзья, сослуживцы и почитатели. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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