Иностранец изнасиловал ребенка в петербургском отеле

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Игорь Рязов
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Девочка рассказала о произошедшем участковому, на которого наткнулась в гостинице.

Фото: www.globallookpress.com © Martin Schutt

Гражданин Таджикистана изнасиловал несовершеннолетнюю в одном из отелей Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, педофила уже задержали.

Изнасилование произошло в ночь на 12 февраля. Утром в гостиницу пришел участковый для профилактического осмотра. В этот момент его встретила пострадавшая 2006 года рождения и рассказала, что с ней произошло.

Полицейский поспешил в указанный девочкой номер отеля и задержал подозреваемого. Через несколько часов ее мама написала заявление об изнасиловании ребенка.

Также в отношении мужчины составили административный протокол за незаконное пребывание в РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

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