Эксперт объяснил принцип работы секты «Орден Пути» и ее опасность

Принцип работы обнаруженной в Санкт-Петербурге секты «Орден Пути» мало отличается от устройства множества подобных сект. Об этом сообщил президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект, профессор Александр Дворкин.

«Это секта матрешечного типа. Внешний круг — это коучинг и тренинг с достаточно стандартными приемами для подобного рода сект. Человеку обещают некое обновление жизни, ради которого он должен пройти тяжелое испытание: закапывают в землю в гробу, или (заставляют — Прим. ред.) лежать в гробу, или пройти через узкое пространство, тяжелую психологическую ломку и так далее», — рассказал специалист.

Он отметил, что проводятся такие ритуалы за деньги испытуемых. Участники обрядов нередко переживают сильные панические атаки, однако их призывают терпеть. Для тех, кто выдержит и сохранит вовлеченность, есть так называемый «внутренний круг». В него уже входят основатели секты.

«Она (основательница — Прим. ред) открывает им страшную тайну, что она на самом деле является магистром тайного ордена тамплиерского типа, и они, соответственно, могут вступить в этот орган и получить посвящение в самые страшные тайны Вселенной», — объяснил Дворкин суть на примере «Ордена Пути».

Раскрытие подобных секретов стоит еще больших денег. Людей из «внутреннего круга» эксплуатируют и обманывают на новом уровне. По словам эксперта, иногда для их удержания в секте используются различные препараты. Их прием и прохождение «испытаний» либо наносит сильный вред, либо полностью разрушает психику человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ одного из участников секты «Орден Пути». За восемь лет он оставил в организации около десяти миллионов рублей, потерял прибыльный бизнес, семью и друзей.