Участник секты «Орден Пути» рассказал, как потерял прибыльный бизнес, семью и друзей

Один из участников секты «Орден Пути» рассказал, как за несколько лет потерял из-за организации прибыльный бизнес, семью и друзей. Своим опытом взаимодействия с сектантами он поделился в беседе с 78.ru.

«Я попал в „Орден“ летом 2005 года — хотя тогда еще и не знал, что это секта — по рекомендации своей бывшей жены, которая была подругой одной из руководительниц. У меня тогда была проблема с алкоголем», — рассказал мужчина.

По его словам, в секте его сразу же приняли хорошо. Ему рассказали об организации и всех особенностях ее работы. У мужчины сложилось впечатление, будто в организации о нем будут заботиться. Со временем он в нее «врос».

«Мой бизнес процветал, ничего не менялось, ничего особенного не происходило. Обратился туда изначально по поводу своей болезни, которая врачами считается неизлечимой. Ходил туда по этому поводу более 30 раз <…>. В итоге доходил до того, что полностью разорился», — рассказал бывший бизнесмен.

За восемь лет он оставил в секте около десяти миллионов рублей. Ему приходилось оплачивать дорогие сеансы, а также выезды на тренинги. Часть из них проходили на озере Отрадное под Петербургом, часть — в Финляндии и Греции.

«Каждый раз верил, что он будет последним, лед тронется, и я поправлюсь. В результате не только не выздоровел, но и потерял — и бизнес, и семью, и друзей, и знакомых», — вспомнил о своем неудачном опыте мужчина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с обысками в жилье руководителей секты «Орден Пути». Полицейские увидели там много холодного оружия, плюшевых игрушек и оккультных предметов.