Фото: Подпольный оружейный цех обнаружили в Ингушетии в ходе обысков
Предполагаемый владелец помещения является участником незаконного вооруженного формирования и подозревается в стрельбе по силовикам.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Подпольный оружейный цех обнаружили полицейские и росгвардейцы в ходе обысков по ряду адресов в Назрановском районе Ингушетии. В одном из домов в селе Плиево было оборудовано помещение, где охолощенное оружие кустарным способом переделывалось в боевое.
Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый хозяин помещения ранее скрылся от правоохранителей. Он является участником незаконного вооруженного формирования и подозревается в стрельбе по силовикам.
В подпольном цеху стражи порядка изъяли оружие и боеприпасы, а также взрывчатые вещества: 23 автомата, ручной пулемет Калашникова, 12 тротиловых шашек, гранату, четыре пистолета, более четырех тысяч патронов разного калибра.
По имеющимся данным, скрывшийся от силовиков злоумышленник на протяжении длительного времени под видом аренды холостого оружия на свадьбы снабжал бандитов боевыми единицами. Двоюродный брат предполагаемого владельца арсенала в свое время возглавлял бандформирование и был ликвидирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший по силовикам в Ингушетии мужчина оказался боевиком.
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