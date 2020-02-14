Стрелявший по силовикам в Ингушетии мужчина оказался боевиком
Его разыскивали за незаконный оборот оружия.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru
Мужчина, подозреваемый в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов в Ингушетии, оказался участником незаконного вооруженного формирования. Как стало известно 5-tv.ru, он также разыскивается за незаконный оборот оружия.
По предварительной информации, подозреваемый приходится братом Ильясу Ведзижеву — главарю «Назрановского сектора», причастного к совершению целого ряда преступлений. Так, боевики совершили несколько нападений на силовиков в 2009 и в 2012 годах. Главаря ликвидировали в октябре 2015 года.
Источник 5-tv.ru в правоохранительных органах сообщил, что стрелком является Юнус Ведзижев. Он получил ранение во время бегства. Его продолжают разыскивать. На данный момент удалось задержать другого брата злоумышленника, а также водителя BMW, на котором скрывался подозреваемый. Их доставили на допрос в Магас.
Инцидент произошел в ингушском селе Экажево 14 февраля. К подозреваемому пришли с обысками. Внезапно он выхватил пистолет и открыл огонь по правоохранителям. Ни в кого мужчина попасть не смог. После этого он выбежал из дома, сел в черный автомобиль марки BMW и скрылся.
Ранее 5-tv.ru писал, что обыски по делу об убийстве главы Центра «Э» проходят в Ингушетии.
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